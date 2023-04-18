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Бюджетний паштет нашвидкуруч: бутерброди розлетяться за секунду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий грибний паштет
Приголомшливий грибний паштет. Фото prostoway

Смачно — пальчики оближете

Грибний паштет – одна із найпопулярніших закусок до столу. Її можна сміливо намазувати на хліб або брускетти, додавати в млинці чи просо їсти ложкою. Така ситна страва готується недовго і точно завоює серця вашої родини.

Для приготування паштету за рецептом РrostoWay можна використовувати будь-які гриби — хоч лісові, хоч магазинні печериці або гливи. З різними грибами у паштету буде різний смак і так ви щоразу дивуватимете близьких.

Як приготувати грибний паштет

Інгредієнти:

  • гриби — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • чорний перець горошком — ч.л.;
  • червоний мелений перець — ч. л.;
  • сушений часник — ¼ ч.л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • оливкова олія – 2 ст.л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та моркву подрібніть. Обсмажте на олії до напівготовності моркви. Додайте гриби і смажте, поки не випарується вся волога від грибів.
  2. Для приємної стрижки страви підготуйте спеції: потовчіть у ступці перці, сіль та сушений часник.
  3. Спеції та гриби з овочами подрібніть у паштет. Подавайте з тостами, крекерами та улюбленим хлібом.

До такого грибного паштету відмінно підійдуть часникові пампушки. Тільки будьте обережні – таку страву з’їдять дуже швидко.

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#Рецепт #Гриби #Паштет #Готуємо вдома