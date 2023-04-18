Бюджетний паштет нашвидкуруч: бутерброди розлетяться за секунду
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Смачно — пальчики оближете
Грибний паштет – одна із найпопулярніших закусок до столу. Її можна сміливо намазувати на хліб або брускетти, додавати в млинці чи просо їсти ложкою. Така ситна страва готується недовго і точно завоює серця вашої родини.
Для приготування паштету за рецептом РrostoWay можна використовувати будь-які гриби — хоч лісові, хоч магазинні печериці або гливи. З різними грибами у паштету буде різний смак і так ви щоразу дивуватимете близьких.
Як приготувати грибний паштет
Інгредієнти:
- гриби — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- чорний перець горошком — ч.л.;
- червоний мелений перець — ч. л.;
- сушений часник — ¼ ч.л.;
- цибуля – 1 шт.;
- оливкова олія – 2 ст.л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву подрібніть. Обсмажте на олії до напівготовності моркви. Додайте гриби і смажте, поки не випарується вся волога від грибів.
- Для приємної стрижки страви підготуйте спеції: потовчіть у ступці перці, сіль та сушений часник.
- Спеції та гриби з овочами подрібніть у паштет. Подавайте з тостами, крекерами та улюбленим хлібом.
До такого грибного паштету відмінно підійдуть часникові пампушки. Тільки будьте обережні – таку страву з’їдять дуже швидко.