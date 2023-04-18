Бюджетний паштет нашвидкуруч: бутерброди розлетяться за секунду

Смачно — пальчики оближете

Грибний паштет – одна із найпопулярніших закусок до столу. Її можна сміливо намазувати на хліб або брускетти, додавати в млинці чи просо їсти ложкою. Така ситна страва готується недовго і точно завоює серця вашої родини.

Для приготування паштету за рецептом РrostoWay можна використовувати будь-які гриби — хоч лісові, хоч магазинні печериці або гливи. З різними грибами у паштету буде різний смак і так ви щоразу дивуватимете близьких.

Як приготувати грибний паштет

Інгредієнти:

гриби — 400 г;

морква — 1 шт.;

чорний перець горошком — ч.л.;

червоний мелений перець — ч. л.;

сушений часник — ¼ ч.л.;

цибуля – 1 шт.;

оливкова олія – 2 ст.л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву подрібніть. Обсмажте на олії до напівготовності моркви. Додайте гриби і смажте, поки не випарується вся волога від грибів. Для приємної стрижки страви підготуйте спеції: потовчіть у ступці перці, сіль та сушений часник. Спеції та гриби з овочами подрібніть у паштет. Подавайте з тостами, крекерами та улюбленим хлібом.

До такого грибного паштету відмінно підійдуть часникові пампушки. Тільки будьте обережні – таку страву з’їдять дуже швидко.