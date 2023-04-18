Не булочки, а золото: рецепт приголомшливої випічки, яку зметуть за секунду

Така випічка стане улюбленою у ваших дітей

Смачні булочки всі люблять із дитинства. Сьогодні спробуємо приготувати неймовірно м’які та ароматні булочки з ягідною начинкою та ніжним кремом.

"Рецепти салатів" розповідають, що як начинка булочок можна використовувати будь-які свіжі або заморожені ягоди: смородину, чорницю, малину, полуницю або суміш цих інгредієнтів. Кількість цукру для начинки можна регулювати на свій смак, а сирну масу можна замінити пастоподібним сиром або жирною сметаною. У будь-якому випадку випічка виходить неймовірно ніжною та апетитною.

Як приготувати булочки з ягідною начинкою

Інгредієнти:

молоко — 150 мл;

яйце куряче — 2 шт.;

борошно — 470 г;

вершкове масло — 60 г;

цукор — 80 г;

сухі дріжджі — 7 г;

сіль — 2 г;

ванілін — 2 г;

ягоди — 350 г;

цукор для начинки — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

вода — 40 мл;

сирна маса — 150 г;

вершкове масло для сирної частини — 40 г;

цукрова пудра — 50 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді з’єднайте тепле молоко, цукор, дріжджі та ванілін. Перемішайте інгредієнти віночком до однорідної консистенції. В отриману масу додайте курячі яйця, розм’якшене вершкове масло та сіль, перемішайте до однорідного стану. У кілька прийомів введіть у тісто просіяне пшеничне борошно, щоразу перемішуючи до однорідності. У вас має вийти еластичне та однорідне тісто, яке не прилипає до рук. Накрийте посуд із тестом харчовою плівкою або сухим рушником, залиште у теплому місці на 1 годину. Приготуйте начинку для булочок. Змішайте ягоди та цукровий пісок. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння. В окремому посуді змішайте кукурудзяний крохмаль із холодною водою. Додайте отриману суміш до ягід, перемішайте. Проваріть ягоди на повільному вогні протягом 1 хвилини, потім зніміть з вогню та остудіть до кімнатної температури. Готове тісто розкотіть прямокутний пласт товщиною 5 мм. Поверх тіста рівномірно розподіліть ягідну начинку. Поверніть заготовку в рулет. Розріжте рулет на порційні шматочки. Викладіть булочки на лист, застелений пергаментним папером. Випікайте булочки у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин до золотистого відтінку. Для приготування крему змішайте всі інгредієнти, збийте міксером до однорідної гладкої маси. Поступово розподіліть крем поверх кожного виробу.

Ніжні та м’які булочки з ароматною ягідною начинкою подавайте з улюбленим чаєм або смачною кавою.