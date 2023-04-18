Не булочки, а золото: рецепт приголомшливої випічки, яку зметуть за секунду
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Така випічка стане улюбленою у ваших дітей
Смачні булочки всі люблять із дитинства. Сьогодні спробуємо приготувати неймовірно м’які та ароматні булочки з ягідною начинкою та ніжним кремом.
"Рецепти салатів" розповідають, що як начинка булочок можна використовувати будь-які свіжі або заморожені ягоди: смородину, чорницю, малину, полуницю або суміш цих інгредієнтів. Кількість цукру для начинки можна регулювати на свій смак, а сирну масу можна замінити пастоподібним сиром або жирною сметаною. У будь-якому випадку випічка виходить неймовірно ніжною та апетитною.
Як приготувати булочки з ягідною начинкою
Інгредієнти:
- молоко — 150 мл;
- яйце куряче — 2 шт.;
- борошно — 470 г;
- вершкове масло — 60 г;
- цукор — 80 г;
- сухі дріжджі — 7 г;
- сіль — 2 г;
- ванілін — 2 г;
- ягоди — 350 г;
- цукор для начинки — 100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- вода — 40 мл;
- сирна маса — 150 г;
- вершкове масло для сирної частини — 40 г;
- цукрова пудра — 50 г.
Спосіб приготування:
- У глибокому посуді з’єднайте тепле молоко, цукор, дріжджі та ванілін. Перемішайте інгредієнти віночком до однорідної консистенції.
- В отриману масу додайте курячі яйця, розм’якшене вершкове масло та сіль, перемішайте до однорідного стану. У кілька прийомів введіть у тісто просіяне пшеничне борошно, щоразу перемішуючи до однорідності. У вас має вийти еластичне та однорідне тісто, яке не прилипає до рук. Накрийте посуд із тестом харчовою плівкою або сухим рушником, залиште у теплому місці на 1 годину.
- Приготуйте начинку для булочок. Змішайте ягоди та цукровий пісок. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння.
- В окремому посуді змішайте кукурудзяний крохмаль із холодною водою. Додайте отриману суміш до ягід, перемішайте. Проваріть ягоди на повільному вогні протягом 1 хвилини, потім зніміть з вогню та остудіть до кімнатної температури.
- Готове тісто розкотіть прямокутний пласт товщиною 5 мм. Поверх тіста рівномірно розподіліть ягідну начинку.
- Поверніть заготовку в рулет. Розріжте рулет на порційні шматочки. Викладіть булочки на лист, застелений пергаментним папером.
- Випікайте булочки у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин до золотистого відтінку.
- Для приготування крему змішайте всі інгредієнти, збийте міксером до однорідної гладкої маси.
- Поступово розподіліть крем поверх кожного виробу.
Ніжні та м’які булочки з ароматною ягідною начинкою подавайте з улюбленим чаєм або смачною кавою.