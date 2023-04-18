Неможливо відірватися: улюблений пісочний пиріг "Хвилинка" за бабусиним рецептом
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Щоб спекти пиріг потрібна всього хвилинка, а щоб з’їсти його ще менше
Сьогодні ми приготуємо такий знайомий та коханий з дитинства бабусин пісочний пиріг з варенням. Жоден ласун не встоїть перед цим частуванням, а часу на його виготовлення йде зовсім небагато. Такі ласощі можна приготувати і на святковий стіл, і для простого сімейного чаювання.
З приготуванням пирога впорається навіть кулінар-початківець, та й продукти для нього використовуються найдоступніші. А для начинки за рецептом "Мета" можна використовувати будь-яке варення або повидло, яке є у вас вдома.
Як приготувати пісочний пиріг "Хвилинка"
Інгредієнти:
- цукор-пісок – 1 склянка;
- пшеничне борошно — 2 склянки;
- вершкове масло – 200 г;
- варення з аґрусу – 500 г;
- сода харчова — 0,5 ч. л.;
- ванілін – на смак;
- яйце – 1 шт.
Спосіб приготування:
- У глибоку місткість просійте борошно.
- Наріжте вершкове масло і додайте в борошно.
- У ту ж місткість додайте яйце та інші інгредієнти, крім варення.
- Замішайте тісто, поки воно стане схожим на пластилін.
- Розділіть тісто на дві частини, одну відправте в морозилку, а другу розподіліть формою. Не забудьте зробити з тіста бортики.
- Зверху викладіть варення та розподіліть.
- Доставте тісто з морозилки та натріть його на великій тертці. Цією масою посипте майбутній пиріг.
- Відправте запікати пиріг у розігріту до 180-200 градусів духовку на 25 хвилин.
Подавати пиріг можна з улюбленим чаєм або найсмачнішою кавою.