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Неможливо відірватися: улюблений пісочний пиріг "Хвилинка" за бабусиним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблений з дитинства пісочний пиріг
Улюблений з дитинства пісочний пиріг. Фото cesmak.info

Щоб спекти пиріг потрібна всього хвилинка, а щоб з’їсти його ще менше

Сьогодні ми приготуємо такий знайомий та коханий з дитинства бабусин пісочний пиріг з варенням. Жоден ласун не встоїть перед цим частуванням, а часу на його виготовлення йде зовсім небагато. Такі ласощі можна приготувати і на святковий стіл, і для простого сімейного чаювання.

З приготуванням пирога впорається навіть кулінар-початківець, та й продукти для нього використовуються найдоступніші. А для начинки за рецептом "Мета" можна використовувати будь-яке варення або повидло, яке є у вас вдома.

Як приготувати пісочний пиріг "Хвилинка"

Інгредієнти:

  • цукор-пісок – 1 склянка;
  • пшеничне борошно — 2 склянки;
  • вершкове масло – 200 г;
  • варення з аґрусу – 500 г;
  • сода харчова — 0,5 ч. л.;
  • ванілін – на смак;
  • яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку місткість просійте борошно.
  2. Наріжте вершкове масло і додайте в борошно.
  3. У ту ж місткість додайте яйце та інші інгредієнти, крім варення.
  4. Замішайте тісто, поки воно стане схожим на пластилін.
  5. Розділіть тісто на дві частини, одну відправте в морозилку, а другу розподіліть формою. Не забудьте зробити з тіста бортики.
  6. Зверху викладіть варення та розподіліть.
  7. Доставте тісто з морозилки та натріть його на великій тертці. Цією масою посипте майбутній пиріг.
  8. Відправте запікати пиріг у розігріту до 180-200 градусів духовку на 25 хвилин.

Подавати пиріг можна з улюбленим чаєм або найсмачнішою кавою.

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