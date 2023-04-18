Неможливо відірватися: улюблений пісочний пиріг "Хвилинка" за бабусиним рецептом

Щоб спекти пиріг потрібна всього хвилинка, а щоб з’їсти його ще менше

Сьогодні ми приготуємо такий знайомий та коханий з дитинства бабусин пісочний пиріг з варенням. Жоден ласун не встоїть перед цим частуванням, а часу на його виготовлення йде зовсім небагато. Такі ласощі можна приготувати і на святковий стіл, і для простого сімейного чаювання.

З приготуванням пирога впорається навіть кулінар-початківець, та й продукти для нього використовуються найдоступніші. А для начинки за рецептом "Мета" можна використовувати будь-яке варення або повидло, яке є у вас вдома.

Як приготувати пісочний пиріг "Хвилинка"

Інгредієнти:

цукор-пісок – 1 склянка;

пшеничне борошно — 2 склянки;

вершкове масло – 200 г;

варення з аґрусу – 500 г;

сода харчова — 0,5 ч. л.;

ванілін – на смак;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку місткість просійте борошно. Наріжте вершкове масло і додайте в борошно. У ту ж місткість додайте яйце та інші інгредієнти, крім варення. Замішайте тісто, поки воно стане схожим на пластилін. Розділіть тісто на дві частини, одну відправте в морозилку, а другу розподіліть формою. Не забудьте зробити з тіста бортики. Зверху викладіть варення та розподіліть. Доставте тісто з морозилки та натріть його на великій тертці. Цією масою посипте майбутній пиріг. Відправте запікати пиріг у розігріту до 180-200 градусів духовку на 25 хвилин.

Подавати пиріг можна з улюбленим чаєм або найсмачнішою кавою.