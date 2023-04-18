Смачний та бюджетний обід за півгодини: рецепт приголомшливого картопляного крем-супу з цибулею
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Півгодини — і приголомшливе блюдо готове!
Картопляний крем-суп з цибулею — це корисна і бюджетна перша страва, відмінний варіант класичного цибульного супу зі спеціями та пармезаном. Додавання картоплі пом’якшить смак цибулі і загусне суп, тому він стане більш бархатистим і вершковим.
За порадою Shuba в супі можна використовувати червону або білу цибулю в залежності від смакових уподобань, а замість овочевого бульйону можна використовувати курячий — це зробить страву більш ситною. Для аромату можете додати кілька листків шавлії чи майорану.
Як приготувати картопляний крем-суп з цибулею
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 4 шт.;
- масло вершкове — 100 г;
- часник, зубчики – 1 шт.
- овочевий бульйон — 1 л
- пармезан тертий – 30 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Цибулю очистьте і наріжте.
- У сковороді розтопіть вершкове масло, покладіть цибулю та обсмажте її до прозорості. Додайте часник, нарізану кубиками картоплю і готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, помішуючи дерев’яною ложкою.
- Додайте овочевий бульйон, доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м’якою, близько 10 хвилин. Вимкніть вогонь та подрібніть інгредієнти занурювальним блендером.
- Поставте суп на вогонь ще кілька хвилин, щоб трохи уварити. Посипте сіллю, перцем та тертим пармезаном. Коли суп буде готовий, розлийте його по тарілках і подавайте з підсмаженими грінками.
Можете подавати картопляний крем-суп з цибулею із часниковими грінками.