Смачний та бюджетний обід за півгодини: рецепт приголомшливого картопляного крем-супу з цибулею

Півгодини — і приголомшливе блюдо готове!

Картопляний крем-суп з цибулею — це корисна і бюджетна перша страва, відмінний варіант класичного цибульного супу зі спеціями та пармезаном. Додавання картоплі пом’якшить смак цибулі і загусне суп, тому він стане більш бархатистим і вершковим.

За порадою Shuba в супі можна використовувати червону або білу цибулю в залежності від смакових уподобань, а замість овочевого бульйону можна використовувати курячий — це зробить страву більш ситною. Для аромату можете додати кілька листків шавлії чи майорану.

Як приготувати картопляний крем-суп з цибулею

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 4 шт.;

масло вершкове — 100 г;

часник, зубчики – 1 шт.

овочевий бульйон — 1 л

пармезан тертий – 30 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Цибулю очистьте і наріжте. У сковороді розтопіть вершкове масло, покладіть цибулю та обсмажте її до прозорості. Додайте часник, нарізану кубиками картоплю і готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, помішуючи дерев’яною ложкою. Додайте овочевий бульйон, доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м’якою, близько 10 хвилин. Вимкніть вогонь та подрібніть інгредієнти занурювальним блендером. Поставте суп на вогонь ще кілька хвилин, щоб трохи уварити. Посипте сіллю, перцем та тертим пармезаном. Коли суп буде готовий, розлийте його по тарілках і подавайте з підсмаженими грінками.

Можете подавати картопляний крем-суп з цибулею із часниковими грінками.