Найкраще, що можна зробити з горіхом — відправити його в соус: рецепти, які зроблять ваш шашлик ідеальним

Такі соуси додадуть докору вашому шашлику

Як тільки настають перші теплі дні, перша думка: чи не відкрити шашличний сезон? Ідеальний шашлик – це правильне м’ясо, маринад та соус. Саме правильно приготований соус робить ароматне м’ясо ще соковитішим, дозволяє надати свинині, курятині або баранині особливий присмак.

Завжди можна купити звичайний майонез із томатною пастою або кетчупом. Але чому б не здивувати друзів та близьких незвичайним смаком соусу, приготовленого своїми руками? За допомогою Smach розповімо, як приготувати чудові доповнення до шашлику з горіхів. Компліменти вам точно будуть забезпечені.

Як приготувати соус до шашлику

Соус з волоськими горіхами

Інгредієнти:

100 г волоських горіхів;

2 головки цибулі;

100 мл винного оцту;

3 зубчики часнику;

2-3 гілочки м’яти;

1 пучок кінзи;

250 мл кип’яченої води;

мелений червоний перець;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю пропустити через м’ясорубку. Часник натерти на дрібній тертці. Волоські горіхи почистити, перемолоти, додати оцет. Змішати горіхи, цибулю, часник. Додати воду, потім ретельно перемішати. Приправити меленим червоним перцем, сіллю та подрібненою зеленню. Соус готовий, насолоджуйтесь.

Соус із хрону з волоськими горіхами

Інгредієнти:

200 гр. тертого хрону;

250 — 300 мл вершків (жирністю 30%);

1 ч. л. цукрового піску;

2 ст. л. крихт білого хліба;

200 гр. волоських горіхів;

2 ст. л. рубаної зелені петрушки;

сік половини лимона.

Спосіб приготування:

Волоські горіхи розтерти у ступці або в блендері з хроном. Додати хлібні крихти та петрушку. Перемішати. У масу повільно додати вершки, ретельно при цьому вимішуючи соус. Приправити сіллю, перемішати. По краплі додати лимонний сік, безперервно збиваючи ручним віночком. Додати цукровий пісок. При подачі прикрасити половинками волоських горіхів, зернами гранату чи ягодами.

А ось для ідеального шашлику існують навіть спеціальні секрети приготування. Якщо їх дотримуватись, ви точно вислухаєте масу компліментів у свій бік.