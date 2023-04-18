Замініть картоплю на овоч і отримайте корисні чіпси: рецепт приголомшливих снеків

Діти ніколи більше не торкнуться магазинних чипсів

Пояснювати, що магазинні чипси вкрай шкідливі, буде зайвим. Тому ми сьогодні вирішили приготувати корисну та смачну альтернативу — хрусткі чипси з моркви. Це гідна та корисна альтернатива покупним картопляним виробам із супермаркету.

Такі снеки за рецептом Shuba — це смачний спосіб позбавитися старої моркви й приготувати корисні снеки для дітей. Зробити чипси вдома легко і просто, вони завжди виходять бездоганними. Подаються снеки з ніжним соусом на основі грецького йогурту та спецій.

Як приготувати морквяні чипси

Інгредієнти на 4 порції

Для чипсів:

морква — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

пармезан тертий – 50 г;

оливкова олія — 3 ст. л.

Для соусу:

грецький йогурт — 200 г;

лимон, сік — 20 мл;

орегано сушене — 1 ч. л.;

сіль — 3 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Велику моркву почистити, тонко нарізати. Перекласти у миску. Додати тертий пармезан, сіль, крохмаль, паприку. Влити олію і добре перемішати. Викласти моркву на застелений лист і запікати 30 хвилин при 180 градусах. Для соусу змішати грецький соус, сік лимона, орегано, сіль, оливкову олію та часник. Морквяні чипси готові, смачного.

Дуже незвичайними виходять також сирні чипси. Спробувавши раз, ви вже не повернетеся до магазинних снеків.