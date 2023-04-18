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Гості зметуть зі столу: рецепт копійчаних тарталеток з шинкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така закуска готується буквально за п'ять хвилин
Така закуска готується буквально за п'ять хвилин. Фото gotovimsmachno.com

Відмінна холодна закуска, що має ошатний вигляд

Якщо навіть незвичайні салати, такі як ніжна закуска з рибкою, вам набридли, зверніть увагу на готові тарталетки з пісочного тіста. Вони дуже зручні, адже начинити їх можна буквально будь-чим. Спробуйте закуску з шинкою, що має дуже апетитний та святковий вигляд.

Сучасні закуски на святковий стіл із шинкою, морквою та сиром підійдуть як для класичного застілля, так і для шведського столу. Рецептом поділились на порталі bit.ua.

Інгредієнти:

  • готові тарталетки із пісочного тіста
  • 3 столові ложки майонезу
  • 100 г твердого сиру
  • 1 морква
  • 150 г шинки

Спосіб приготування:

  1. Моркву та твердий сир натираємо на дрібній тертці. Нарізаємо шинку невеликими брусочками.
  2. З’єднуємо всі інгредієнти та викладаємо їх у тарталетки. За бажанням можна додати зелені всередину або прикрасити тарілку зверху.

Якщо ви готуєте закуски заздалегідь, приготуйте суміш, але не викладайте у тарталетки — зробите це перед самою подачею. Річ у тім, що в холодильнику тісто кошичків розмокне і не буде таким апетитним при подачі. А з гарячих закусок рекомендуємо апетитні рулетики з бекону з курячою печінкою всередині.

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#Рецепт #Закуска