Гості зметуть зі столу: рецепт копійчаних тарталеток з шинкою

Відмінна холодна закуска, що має ошатний вигляд

Якщо навіть незвичайні салати, такі як ніжна закуска з рибкою, вам набридли, зверніть увагу на готові тарталетки з пісочного тіста. Вони дуже зручні, адже начинити їх можна буквально будь-чим. Спробуйте закуску з шинкою, що має дуже апетитний та святковий вигляд.

Сучасні закуски на святковий стіл із шинкою, морквою та сиром підійдуть як для класичного застілля, так і для шведського столу. Рецептом поділились на порталі bit.ua.

Інгредієнти:

готові тарталетки із пісочного тіста

3 столові ложки майонезу

100 г твердого сиру

1 морква

150 г шинки

Спосіб приготування:

Моркву та твердий сир натираємо на дрібній тертці. Нарізаємо шинку невеликими брусочками. З’єднуємо всі інгредієнти та викладаємо їх у тарталетки. За бажанням можна додати зелені всередину або прикрасити тарілку зверху.

Якщо ви готуєте закуски заздалегідь, приготуйте суміш, але не викладайте у тарталетки — зробите це перед самою подачею. Річ у тім, що в холодильнику тісто кошичків розмокне і не буде таким апетитним при подачі. А з гарячих закусок рекомендуємо апетитні рулетики з бекону з курячою печінкою всередині.