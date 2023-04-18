Гості зметуть зі столу: рецепт копійчаних тарталеток з шинкою
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Відмінна холодна закуска, що має ошатний вигляд
Якщо навіть незвичайні салати, такі як ніжна закуска з рибкою, вам набридли, зверніть увагу на готові тарталетки з пісочного тіста. Вони дуже зручні, адже начинити їх можна буквально будь-чим. Спробуйте закуску з шинкою, що має дуже апетитний та святковий вигляд.
Сучасні закуски на святковий стіл із шинкою, морквою та сиром підійдуть як для класичного застілля, так і для шведського столу. Рецептом поділились на порталі bit.ua.
Інгредієнти:
- готові тарталетки із пісочного тіста
- 3 столові ложки майонезу
- 100 г твердого сиру
- 1 морква
- 150 г шинки
Спосіб приготування:
- Моркву та твердий сир натираємо на дрібній тертці. Нарізаємо шинку невеликими брусочками.
- З’єднуємо всі інгредієнти та викладаємо їх у тарталетки. За бажанням можна додати зелені всередину або прикрасити тарілку зверху.
Якщо ви готуєте закуски заздалегідь, приготуйте суміш, але не викладайте у тарталетки — зробите це перед самою подачею. Річ у тім, що в холодильнику тісто кошичків розмокне і не буде таким апетитним при подачі. А з гарячих закусок рекомендуємо апетитні рулетики з бекону з курячою печінкою всередині.