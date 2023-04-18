Купа варених яєць з Великодня? Приготуйте смачний салат

Якщо теж не знаєте, куди їх подіти, цей рецепт — для вас

Святкування Великодня часто переростає у повністю набитий їжею холодильник. Серед інших страв окреме місце займають зварені та пофарбовані до свята яйця. Термін їхнього зберігання аж ніяк не гумовий.

Розкажемо, як швидко і смачно їх "переродити". Найкраще рішення — салат. Pixelinform пропонує рецепт салату, який можна готувати хоч щодня.

Інгредієнти:

олія;

червоний винний оцет;

1 ст. л. гірчиці (діжонської);

листя салату;

4 яйця;

340 грамів курячої грудки (вареної);

спеції за смаком;

1 авокадо;

130 гр твердого сиру;

140 гр помідорів чері;

зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно підготувати заправку. Для цього в окремій мисочці змішуємо оливкову олію з винним оцтом. Потім додаємо гірчицю та спеції за смаком. Листя салату викладаємо на велике блюдо. Зверху викладаємо нарізані кубиками відварене філе і твердий сир. Чистимо варені яйця, ріжемо кубиками та викладаємо зверху. Наступним шаром йде нарізаний соломкою авокадо та чері, нарізані четвертинками. Поливаємо все готовою заправкою, шаткуємо зелену цибулю і посипаємо все зверху.

Салат готовий, та радимо дати йому настоятись в холодильнику перед подачею. Також зверніть увагу на смачний салат "Ніч" — там варені яйця теж є у складі.