Купа варених яєць з Великодня? Приготуйте смачний салат
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Якщо теж не знаєте, куди їх подіти, цей рецепт — для вас
Святкування Великодня часто переростає у повністю набитий їжею холодильник. Серед інших страв окреме місце займають зварені та пофарбовані до свята яйця. Термін їхнього зберігання аж ніяк не гумовий.
Розкажемо, як швидко і смачно їх "переродити". Найкраще рішення — салат. Pixelinform пропонує рецепт салату, який можна готувати хоч щодня.
Інгредієнти:
- олія;
- червоний винний оцет;
- 1 ст. л. гірчиці (діжонської);
- листя салату;
- 4 яйця;
- 340 грамів курячої грудки (вареної);
- спеції за смаком;
- 1 авокадо;
- 130 гр твердого сиру;
- 140 гр помідорів чері;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно підготувати заправку. Для цього в окремій мисочці змішуємо оливкову олію з винним оцтом. Потім додаємо гірчицю та спеції за смаком.
- Листя салату викладаємо на велике блюдо. Зверху викладаємо нарізані кубиками відварене філе і твердий сир.
- Чистимо варені яйця, ріжемо кубиками та викладаємо зверху. Наступним шаром йде нарізаний соломкою авокадо та чері, нарізані четвертинками.
- Поливаємо все готовою заправкою, шаткуємо зелену цибулю і посипаємо все зверху.
Салат готовий, та радимо дати йому настоятись в холодильнику перед подачею. Також зверніть увагу на смачний салат "Ніч" — там варені яйця теж є у складі.