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Купа варених яєць з Великодня? Приготуйте смачний салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Розповідаємо, як смачно позбутися варених яєць
Розповідаємо, як смачно позбутися варених яєць. Фото Megamarket

Якщо теж не знаєте, куди їх подіти, цей рецепт — для вас

Святкування Великодня часто переростає у повністю набитий їжею холодильник. Серед інших страв окреме місце займають зварені та пофарбовані до свята яйця. Термін їхнього зберігання аж ніяк не гумовий.

Розкажемо, як швидко і смачно їх "переродити". Найкраще рішення — салат. Pixelinform пропонує рецепт салату, який можна готувати хоч щодня.

Інгредієнти:

  • олія;
  • червоний винний оцет;
  • 1 ст. л. гірчиці (діжонської);
  • листя салату;
  • 4 яйця;
  • 340 грамів курячої грудки (вареної);
  • спеції за смаком;
  • 1 авокадо;
  • 130 гр твердого сиру;
  • 140 гр помідорів чері;
  • зелена цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно підготувати заправку. Для цього в окремій мисочці змішуємо оливкову олію з винним оцтом. Потім додаємо гірчицю та спеції за смаком.
  2. Листя салату викладаємо на велике блюдо. Зверху викладаємо нарізані кубиками відварене філе і твердий сир.
  3. Чистимо варені яйця, ріжемо кубиками та викладаємо зверху. Наступним шаром йде нарізаний соломкою авокадо та чері, нарізані четвертинками.
  4. Поливаємо все готовою заправкою, шаткуємо зелену цибулю і посипаємо все зверху.

Салат готовий, та радимо дати йому настоятись в холодильнику перед подачею. Також зверніть увагу на смачний салат "Ніч" — там варені яйця теж є у складі.

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#Рецепт #Салат