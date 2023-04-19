Тільки мінералка та пакет: як приготувати шашлик без маринаду за 15 хвилин

І ніякої метушні на кухні!

Ніщо не звучить так по-літньому, як приготовані на відкритому вогні гриля соковиті м’ясні страви "з димком" та хрумкою апетитною скоринкою. Незабутній аромат свіжих інгредієнтів, що потріскують на розпеченій решітці, пробуджує апетит та сприяє кулінарним експериментам. Залишається лише нескінченно експериментувати з маринадом, гарнірами та соусами, щоразу вигадуючи абсолютно нові поєднання.

Важливу роль грає маринад. Якщо м’ясо не буде в маринаді, то шашлик може вийти жорстким та сухим. Зазвичай м’ясні шматочки відправляють на кілька годин у кефір, оцет, майонез чи гранатовий сік. Але якщо схитрувати, то м’ясо на шашлик можна замаринувати за чверть години. Як це зробити, розповімо разом з Рixelinform.

Як приготувати шашлик без маринаду.

Для цього нам потрібно шматочки м’яса відправити у пакет та залити мінеральною водою. Мішечок потрібно відразу ж закрити, щоб бульбашки газу довго залишалися в рідині. Пакет можна легко зав’язати або використовувати упаковку, на якій є застібка.

Далі мішечок з усім вмістом потрібно ретельно пом’яти руками. Здійснювати процедуру потрібно безперервно. Процес непростий. Проте вже за 15 хвилин м’ясо буде підготовлене до мангалу.

Для правильного шашлику не менш важлива процедура розморожування м’яса. Такий шашлик порадує ваші смакові рецептори