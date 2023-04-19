Два інгредієнти перетворять "Мімозу" на королівський салат: новий рецепт улюбленої страви
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З таким рецептом компліменти забезпечені!
Салат "Мімоза" вважається одним із найпопулярніших у святковому меню українців. Його можна готувати з будь-якою консервою, а то й зовсім без неї.
Однак смак салату можна покращити, якщо додати до нього яблуко та лимон. "Главред" стверджує, що така "Мімоза" буде чудовою стравою для вашого святкового столу.
Як приготувати салат "Мімоза"
Інгредієнти:
- Горбуша або лосось філе – 350 гр;
- яйця — 4 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- морква — 2 шт.;
- зелене яблуко — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- легкий майонез.;
- сіль, кріп, зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Морквину та картоплю помити, відварити до готовності та остудити.
- Яйця також помити, почистити та відокремити жовтки від білка.
- Жовтки покришити окремо, білки подрібнити на дрібній тертці.
- Яблуко почистити та натерти на тертці.
- Філе лосося порізати дрібними шматочками та трохи збризкати соком лимона.
- Зелень помити та порізати.
- Салат мімозу збираємо шарами: половина картоплі, риба, зелень, морква, картопля, яблуко, морква, білок, риба, жовток. Усі шари злегка промазуємо майонезом.
- Прикрасити "Мімозу" жовтком і відправити в холодильник на 2 години.