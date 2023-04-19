Два інгредієнти перетворять "Мімозу" на королівський салат: новий рецепт улюбленої страви

З таким рецептом компліменти забезпечені!

Салат "Мімоза" вважається одним із найпопулярніших у святковому меню українців. Його можна готувати з будь-якою консервою, а то й зовсім без неї.

Однак смак салату можна покращити, якщо додати до нього яблуко та лимон. "Главред" стверджує, що така "Мімоза" буде чудовою стравою для вашого святкового столу.

Як приготувати салат "Мімоза"

Інгредієнти:

Горбуша або лосось філе – 350 гр;

яйця — 4 шт.;

картопля — 3 шт.;

морква — 2 шт.;

зелене яблуко — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

легкий майонез.;

сіль, кріп, зелена цибуля.

Спосіб приготування: