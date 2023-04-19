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Страва, яку можна навіть на ніч: рецепт бюджетного вітамінного салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з пекінською капустою поповнить нестачу вітамінів в організмі
Салат з пекінською капустою поповнить нестачу вітамінів в організмі. Фото Meta.ua

Така страва — чудове рішення на обід чи вечерю

Навесні організму потрібно набагато більше вітамінів після холодної зими з її вітром, снігом і відсутністю достатньої кількості сонячного світла. З цим можуть впоратися вітамінні салати.

Сьогодні ми приготуємо саме таку страву за рецептом "Мета". Салат з пекінською капустою та курячою грудкою – просто вітамінна бомба на тарілці. Смачний та бюджетний, він чудовий варіант як на кожен день, так і до святкового столу. Подавати таку страву можна на обід і навіть вечерю, оскільки салат виходить низькокалорійним та легким.

Як приготувати салат з курячою грудкою та пекінською капустою

Інгредієнти:

  • капуста пекінська — 300 г;
  • куряча грудка — 250 г;
  • яйце — 3 шт.;
  • огірок – 2 шт.;
  • сметана — 3 ст.л;
  • цибуля зелена, перець, сіль — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть курячу грудку з невеликою кількістю солі, дайте їй трохи охолонути, а потім наріжте.
  2. Яйця зваріть, очистьте і нашаткуйте у формі кубиків.
  3. Соломкою наріжте капусту, огірки наріжте кубиками або кільцями. За бажанням можете додати подрібнену зелену цибулю.
  4. Викладіть усі складові в глибоку салатницю, приправте сумішшю перців і посоліть до смаку.
  5. Перед подачею заправляйте кожну порцію сметаною та перемішуйте до однорідності.

Салат можна заправити також власноруч приготованим сирним соусом. З ним ваша страва стане ще смачнішою.

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#Рецепт #Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома