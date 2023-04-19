Страва, яку можна навіть на ніч: рецепт бюджетного вітамінного салату
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Така страва — чудове рішення на обід чи вечерю
Навесні організму потрібно набагато більше вітамінів після холодної зими з її вітром, снігом і відсутністю достатньої кількості сонячного світла. З цим можуть впоратися вітамінні салати.
Сьогодні ми приготуємо саме таку страву за рецептом "Мета". Салат з пекінською капустою та курячою грудкою – просто вітамінна бомба на тарілці. Смачний та бюджетний, він чудовий варіант як на кожен день, так і до святкового столу. Подавати таку страву можна на обід і навіть вечерю, оскільки салат виходить низькокалорійним та легким.
Як приготувати салат з курячою грудкою та пекінською капустою
Інгредієнти:
- капуста пекінська — 300 г;
- куряча грудка — 250 г;
- яйце — 3 шт.;
- огірок – 2 шт.;
- сметана — 3 ст.л;
- цибуля зелена, перець, сіль — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть курячу грудку з невеликою кількістю солі, дайте їй трохи охолонути, а потім наріжте.
- Яйця зваріть, очистьте і нашаткуйте у формі кубиків.
- Соломкою наріжте капусту, огірки наріжте кубиками або кільцями. За бажанням можете додати подрібнену зелену цибулю.
- Викладіть усі складові в глибоку салатницю, приправте сумішшю перців і посоліть до смаку.
- Перед подачею заправляйте кожну порцію сметаною та перемішуйте до однорідності.
Салат можна заправити також власноруч приготованим сирним соусом. З ним ваша страва стане ще смачнішою.