Закуска, якої завжди буде мало: рецепт крабових паличок у клярі із сиром
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Пару хвилин на кухні — і страва готова
Крабові палички – це не смачний морепродукт, яким люблять поласувати діти та дорослі, а популярний компонент багатьох страв. З них можна приготувати не лише чудові салати, а й пікантні закуски.
Сьогодні пропонуємо кулінарний експеримент – смажені крабові палички у клярі з сиром. Така закуска дуже підходить до пива, але підійде і для дружніх посиденьок у тісному колі, і для святкового столу. Разом із Gurman розповімо, як приготувати цю оригінальну страву.
Як приготувати крабові палички у клярі з сиром
Інгредієнти:
- 300 г охолоджених крабових паличок;
- 50 г сиру;
- 30 г легкого майонезу;
- 15 г кропу;
- сіль;
- 1 яйце;
- 100 г борошна;
- 100 мл молока;
- 2 г соди;
- 5 мл лимонного соку;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Яйце необхідно збити з молоком кімнатної температури, сіллю та содою. Частинами засипаючи борошно, потрібно перемішати масу до однорідного стану. Кляр повинен вийти досить густим.
- Сир натерти та змішати з подрібненою зеленню, заправити майонезом.
- Кожну крабову паличку необхідно акуратно розгорнути, збризкати соком лимона і начинити сирною масою.
- Палички згорнути в початковий стан і розрізати на 2 частини впоперек.
- Кожну частину опустити в кляр, потім обсмажити в олії до рум’яної скоринки.
- Готові вироби покласти на паперовий рушник для видалення надлишків жиру.
Такі палички будуть смакувати з вершковим соусом. Страва точно стане улюбленою у вашому домі.