Закуска, якої завжди буде мало: рецепт крабових паличок у клярі із сиром

Пару хвилин на кухні — і страва готова

Крабові палички – це не смачний морепродукт, яким люблять поласувати діти та дорослі, а популярний компонент багатьох страв. З них можна приготувати не лише чудові салати, а й пікантні закуски.

Сьогодні пропонуємо кулінарний експеримент – смажені крабові палички у клярі з сиром. Така закуска дуже підходить до пива, але підійде і для дружніх посиденьок у тісному колі, і для святкового столу. Разом із Gurman розповімо, як приготувати цю оригінальну страву.

Як приготувати крабові палички у клярі з сиром

Інгредієнти:

300 г охолоджених крабових паличок;

50 г сиру;

30 г легкого майонезу;

15 г кропу;

сіль;

1 яйце;

100 г борошна;

100 мл молока;

2 г соди;

5 мл лимонного соку;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Яйце необхідно збити з молоком кімнатної температури, сіллю та содою. Частинами засипаючи борошно, потрібно перемішати масу до однорідного стану. Кляр повинен вийти досить густим. Сир натерти та змішати з подрібненою зеленню, заправити майонезом. Кожну крабову паличку необхідно акуратно розгорнути, збризкати соком лимона і начинити сирною масою. Палички згорнути в початковий стан і розрізати на 2 частини впоперек. Кожну частину опустити в кляр, потім обсмажити в олії до рум’яної скоринки. Готові вироби покласти на паперовий рушник для видалення надлишків жиру.

Такі палички будуть смакувати з вершковим соусом. Страва точно стане улюбленою у вашому домі.