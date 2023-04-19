Рус

Закуска, якої завжди буде мало: рецепт крабових паличок у клярі із сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні та прості крабові палички у клярі точно вам сподобаються
Смачні та прості крабові палички у клярі точно вам сподобаються. Фото http://gurman.co.ua

Пару хвилин на кухні — і страва готова

Крабові палички – це не смачний морепродукт, яким люблять поласувати діти та дорослі, а популярний компонент багатьох страв. З них можна приготувати не лише чудові салати, а й пікантні закуски.

Сьогодні пропонуємо кулінарний експеримент – смажені крабові палички у клярі з сиром. Така закуска дуже підходить до пива, але підійде і для дружніх посиденьок у тісному колі, і для святкового столу. Разом із Gurman розповімо, як приготувати цю оригінальну страву.

Як приготувати крабові палички у клярі з сиром

Інгредієнти:

  • 300 г охолоджених крабових паличок;
  • 50 г сиру;
  • 30 г легкого майонезу;
  • 15 г кропу;
  • сіль;
  • 1 яйце;
  • 100 г борошна;
  • 100 мл молока;
  • 2 г соди;
  • 5 мл лимонного соку;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Яйце необхідно збити з молоком кімнатної температури, сіллю та содою. Частинами засипаючи борошно, потрібно перемішати масу до однорідного стану. Кляр повинен вийти досить густим.
  2. Сир натерти та змішати з подрібненою зеленню, заправити майонезом.
  3. Кожну крабову паличку необхідно акуратно розгорнути, збризкати соком лимона і начинити сирною масою.
  4. Палички згорнути в початковий стан і розрізати на 2 частини впоперек.
  5. Кожну частину опустити в кляр, потім обсмажити в олії до рум’яної скоринки.
  6. Готові вироби покласти на паперовий рушник для видалення надлишків жиру.

Такі палички будуть смакувати з вершковим соусом. Страва точно стане улюбленою у вашому домі.

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома