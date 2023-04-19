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З’їдять за хвилину: смачнюща копійчана намазка на бутерброди (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ваші домашні точно оцінять цікаві бутерброди
Ваші домашні точно оцінять цікаві бутерброди. Фото food.obozrevatel.com

Намазка за цим рецептом готується з дешевих продуктів, а виходить дуже смачною

Пропонуємо приготувати смачну намазку на бутерброди з простих продуктів. А ще туди входять варені яйця, так що цей рецепт, як і цікавий салат "Ніч", допоможе смачно позбутись крашанок, які залишились після Великодня.

Намазка швидко готується і ще швидше з’їдається. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Неймовірно просто та смачно".

Інгредієнти:

  • Буряк варений – 1 шт.
  • Яйця варені – 3 шт.
  • Плавлений сирок – 1 шт.
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль – за смаком
  • Суміш перців – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відварений буряк чистимо. Так же чинимо і з яйцями.
  2. Всі продукти нарізаємо на зручні шматочки. Перебиваємо їх у блендері — і смачна паста для бутербродів готова.

Щоб Щоб було ще смачніше, їжте її не просто з хлібом, а підготуйте смачні хрусткі грінки. Для цього обсмажте їх із двох сторін на розпеченій сковороді. Мета — підсмажена, рум'яна і хрумка скоринка. Можна приготувати грінки з часником — тоді цей інгредієнт можна сміливо не додавати до основного рецепту намазки, адже часник уже буде на хлібі.

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#Рецепт #Буряк #намазка