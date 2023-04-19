З’їдять за хвилину: смачнюща копійчана намазка на бутерброди (відео)

Намазка за цим рецептом готується з дешевих продуктів, а виходить дуже смачною

Пропонуємо приготувати смачну намазку на бутерброди з простих продуктів. А ще туди входять варені яйця, так що цей рецепт, як і цікавий салат "Ніч", допоможе смачно позбутись крашанок, які залишились після Великодня.

Намазка швидко готується і ще швидше з’їдається. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Неймовірно просто та смачно".

Інгредієнти:

Буряк варений – 1 шт.

Яйця варені – 3 шт.

Плавлений сирок – 1 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Сіль – за смаком

Суміш перців – за смаком

Спосіб приготування:

Попередньо відварений буряк чистимо. Так же чинимо і з яйцями. Всі продукти нарізаємо на зручні шматочки. Перебиваємо їх у блендері — і смачна паста для бутербродів готова.

Щоб Щоб було ще смачніше, їжте її не просто з хлібом, а підготуйте смачні хрусткі грінки. Для цього обсмажте їх із двох сторін на розпеченій сковороді. Мета — підсмажена, рум'яна і хрумка скоринка. Можна приготувати грінки з часником — тоді цей інгредієнт можна сміливо не додавати до основного рецепту намазки, адже часник уже буде на хлібі.