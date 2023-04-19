З’їдять за хвилину: смачнюща копійчана намазка на бутерброди (відео)
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Намазка за цим рецептом готується з дешевих продуктів, а виходить дуже смачною
Пропонуємо приготувати смачну намазку на бутерброди з простих продуктів. А ще туди входять варені яйця, так що цей рецепт, як і цікавий салат "Ніч", допоможе смачно позбутись крашанок, які залишились після Великодня.
Намазка швидко готується і ще швидше з’їдається. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Неймовірно просто та смачно".
Інгредієнти:
- Буряк варений – 1 шт.
- Яйця варені – 3 шт.
- Плавлений сирок – 1 шт.
- Часник – 2-3 зубчики
- Сіль – за смаком
- Суміш перців – за смаком
Спосіб приготування:
- Попередньо відварений буряк чистимо. Так же чинимо і з яйцями.
- Всі продукти нарізаємо на зручні шматочки. Перебиваємо їх у блендері — і смачна паста для бутербродів готова.
Щоб Щоб було ще смачніше, їжте її не просто з хлібом, а підготуйте смачні хрусткі грінки. Для цього обсмажте їх із двох сторін на розпеченій сковороді. Мета — підсмажена, рум'яна і хрумка скоринка. Можна приготувати грінки з часником — тоді цей інгредієнт можна сміливо не додавати до основного рецепту намазки, адже часник уже буде на хлібі.