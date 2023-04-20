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Такого ви не їли навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з макаронами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий салат з пастою підкорить ваше серце
Такий салат з пастою підкорить ваше серце. Фото 1000.menu

Неймовірно ситна та оригінальна страва

Італійська кухня славиться своїми макаронами та найрізноманітнішими стравами, які можна з них приготувати. Наприклад, з макаронів, сиру, ковбаси, кукурудзи та помідорів виходить салат. Звучить незвично, але італійці навіть цю страву можуть приготувати навіть салат із макаронами!

Такий салат за рецептом Onyshkevychi виходить неймовірно ситним і смачним. Його можна приготувати на обід чи вечерю, взяти із собою на роботу чи пікнік.

Як приготувати салат з макаронами.

Інгредієнти:

  • макарони – 350 г;
  • твердий сир – 150 г;
  • ковбаса – 150 г;
  • кукурудза – 250 г;
  • помідор – 1 шт.;
  • гірчиця – 1 ст. л.;
  • томатний соус – 1 ст. л.;
  • соняшникова олія – 25 мл;
  • сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть макарони твердих сортів.
  2. Наріжте шинку чи ковбасу великими кубиками.
  3. Такими ж кубиками наріжте сир та помідор. Змішайте всі інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу.
  4. Посоліть, поперчіть до смаку, додайте в блюдо улюблені спеції.
  5. Для заправки змішайте олію, томатний соус і гірчицю, заправте ним салат.
  6. Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Страва буде смачною як холодною, так і гарячою.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо господарки замочують макарони перед варінням. За допомогою невеликих хитрощів ви зробите життя простішим.

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#Рецепт #Салат #Макарони #Готуємо вдома