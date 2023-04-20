Такого ви не їли навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з макаронами

Неймовірно ситна та оригінальна страва

Італійська кухня славиться своїми макаронами та найрізноманітнішими стравами, які можна з них приготувати. Наприклад, з макаронів, сиру, ковбаси, кукурудзи та помідорів виходить салат. Звучить незвично, але італійці навіть цю страву можуть приготувати навіть салат із макаронами!

Такий салат за рецептом Onyshkevychi виходить неймовірно ситним і смачним. Його можна приготувати на обід чи вечерю, взяти із собою на роботу чи пікнік.

Як приготувати салат з макаронами.

Інгредієнти:

макарони – 350 г;

твердий сир – 150 г;

ковбаса – 150 г;

кукурудза – 250 г;

помідор – 1 шт.;

гірчиця – 1 ст. л.;

томатний соус – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 25 мл;

сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) – до смаку.

Спосіб приготування:

Відваріть макарони твердих сортів. Наріжте шинку чи ковбасу великими кубиками. Такими ж кубиками наріжте сир та помідор. Змішайте всі інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу. Посоліть, поперчіть до смаку, додайте в блюдо улюблені спеції. Для заправки змішайте олію, томатний соус і гірчицю, заправте ним салат. Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Страва буде смачною як холодною, так і гарячою.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо господарки замочують макарони перед варінням. За допомогою невеликих хитрощів ви зробите життя простішим.