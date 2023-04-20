Такого ви не їли навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з макаронами
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Неймовірно ситна та оригінальна страва
Італійська кухня славиться своїми макаронами та найрізноманітнішими стравами, які можна з них приготувати. Наприклад, з макаронів, сиру, ковбаси, кукурудзи та помідорів виходить салат. Звучить незвично, але італійці навіть цю страву можуть приготувати навіть салат із макаронами!
Такий салат за рецептом Onyshkevychi виходить неймовірно ситним і смачним. Його можна приготувати на обід чи вечерю, взяти із собою на роботу чи пікнік.
Як приготувати салат з макаронами.
Інгредієнти:
- макарони – 350 г;
- твердий сир – 150 г;
- ковбаса – 150 г;
- кукурудза – 250 г;
- помідор – 1 шт.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- томатний соус – 1 ст. л.;
- соняшникова олія – 25 мл;
- сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) – до смаку.
Спосіб приготування:
- Відваріть макарони твердих сортів.
- Наріжте шинку чи ковбасу великими кубиками.
- Такими ж кубиками наріжте сир та помідор. Змішайте всі інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу.
- Посоліть, поперчіть до смаку, додайте в блюдо улюблені спеції.
- Для заправки змішайте олію, томатний соус і гірчицю, заправте ним салат.
- Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Страва буде смачною як холодною, так і гарячою.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо господарки замочують макарони перед варінням. За допомогою невеликих хитрощів ви зробите життя простішим.