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Якщо гості на порозі: рецепт закуски з грибами нашвидкоруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі "Пеньки" точно всім сподобаються
Такі "Пеньки" точно всім сподобаються. Фото cookery.com.ua

Закуска точно стане коханою

Закуска — страва, яка подається на стіл перед основним прийомом їжі. Їх рецептів безліч — від найпростіших до вишуканих страв.

Чарівні м’ясні рулетики у вигляді "піночок" за рецептом Smak дуже смачні завдяки своїй неймовірній грибній начинці. Така закуска буде чудовим доповненням до основної страви.

Як приготувати грибну закуску "Пеньки"

Інгредієнти:

  • свинина — 250 г;
  • гриби печериці — 50 г;
  • яйце — 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
  • борошно пшеничне — 30 г;
  • панірувальні сухарі — 40 г;
  • олія рослинна — для фритюру;
  • зелень — пучок;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування омлету збийте яйця вилкою у неглибокій мисці.
  2. Печериці очистьте і дрібно наріжте, цибулю нашаткуйте.
  3. Обсмажте цибулю та гриби в розігрітій сковороді на олії до золотистого кольору.
  4. Дрібно порубайте зелень і додайте в омлет. Туди ж відправте борошно та обсмажені гриби з цибулею, посоліть, розмішайте.
  5. Смажте омлет на сковороді з двох сторін.
  6. Добре відбийте м’ясо, посоліть і поперчіть.
  7. Готовий омлет наріжте розміром із биточки.
  8. Зверху на м’ясо викладіть шматочок омлету і поверніть у рулет. Закріпіть за допомогою зубочисток.
  9. В одну тарілку насипте німого борошна, в іншу — панірувальні сухарі. Збийте ще одне яйце.
  10. Паніруйте рулетики спочатку в муці, потім в яйці, потім в сухарях і викладіть обсмажуватися. Смажте з двох сторін приблизно по 5 хвилин.

Якщо вам хочеться "закускової" різноманітності, пропонуємо приготувати рулети з беконом та сиром. Бюджетна страва зведе з розуму будь-кого.

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