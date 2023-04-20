Якщо гості на порозі: рецепт закуски з грибами нашвидкоруч
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Закуска точно стане коханою
Закуска — страва, яка подається на стіл перед основним прийомом їжі. Їх рецептів безліч — від найпростіших до вишуканих страв.
Чарівні м’ясні рулетики у вигляді "піночок" за рецептом Smak дуже смачні завдяки своїй неймовірній грибній начинці. Така закуска буде чудовим доповненням до основної страви.
Як приготувати грибну закуску "Пеньки"
Інгредієнти:
- свинина — 250 г;
- гриби печериці — 50 г;
- яйце — 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
- борошно пшеничне — 30 г;
- панірувальні сухарі — 40 г;
- олія рослинна — для фритюру;
- зелень — пучок;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для приготування омлету збийте яйця вилкою у неглибокій мисці.
- Печериці очистьте і дрібно наріжте, цибулю нашаткуйте.
- Обсмажте цибулю та гриби в розігрітій сковороді на олії до золотистого кольору.
- Дрібно порубайте зелень і додайте в омлет. Туди ж відправте борошно та обсмажені гриби з цибулею, посоліть, розмішайте.
- Смажте омлет на сковороді з двох сторін.
- Добре відбийте м’ясо, посоліть і поперчіть.
- Готовий омлет наріжте розміром із биточки.
- Зверху на м’ясо викладіть шматочок омлету і поверніть у рулет. Закріпіть за допомогою зубочисток.
- В одну тарілку насипте німого борошна, в іншу — панірувальні сухарі. Збийте ще одне яйце.
- Паніруйте рулетики спочатку в муці, потім в яйці, потім в сухарях і викладіть обсмажуватися. Смажте з двох сторін приблизно по 5 хвилин.
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