Якщо гості на порозі: рецепт закуски з грибами нашвидкоруч

Закуска точно стане коханою

Закуска — страва, яка подається на стіл перед основним прийомом їжі. Їх рецептів безліч — від найпростіших до вишуканих страв.

Чарівні м’ясні рулетики у вигляді "піночок" за рецептом Smak дуже смачні завдяки своїй неймовірній грибній начинці. Така закуска буде чудовим доповненням до основної страви.

Як приготувати грибну закуску "Пеньки"

Інгредієнти:

свинина — 250 г;

гриби печериці — 50 г;

яйце — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;

борошно пшеничне — 30 г;

панірувальні сухарі — 40 г;

олія рослинна — для фритюру;

зелень — пучок;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування омлету збийте яйця вилкою у неглибокій мисці. Печериці очистьте і дрібно наріжте, цибулю нашаткуйте. Обсмажте цибулю та гриби в розігрітій сковороді на олії до золотистого кольору. Дрібно порубайте зелень і додайте в омлет. Туди ж відправте борошно та обсмажені гриби з цибулею, посоліть, розмішайте. Смажте омлет на сковороді з двох сторін. Добре відбийте м’ясо, посоліть і поперчіть. Готовий омлет наріжте розміром із биточки. Зверху на м’ясо викладіть шматочок омлету і поверніть у рулет. Закріпіть за допомогою зубочисток. В одну тарілку насипте німого борошна, в іншу — панірувальні сухарі. Збийте ще одне яйце. Паніруйте рулетики спочатку в муці, потім в яйці, потім в сухарях і викладіть обсмажуватися. Смажте з двох сторін приблизно по 5 хвилин.

Якщо вам хочеться "закускової" різноманітності, пропонуємо приготувати рулети з беконом та сиром. Бюджетна страва зведе з розуму будь-кого.