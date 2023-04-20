Не можете позбутися кульбаб — з’їжте їх: два рецепти незвичайного варення

Кульбаба — це не бур’ян, а майбутнє смачне варення

Кульбаба — унікальна і корисна рослина, яку в більшості випадків приймають за бур’ян. Дуже дарма, адже з цієї неймовірної квітки можна приготувати апетитне варення.

Для приготування варення за рецептами Radka.in.ua квіти кульбаби потрібно збирати навесні за хорошої сонячної погоди, бажано вранці. Варення з них потрібно робити відразу, інакше вони зів’януть. Варити його можна з зеленої плодоніжки або тільки з жовтих пелюсток — в цьому випадку зелену частину просто слід зрізати ножицями. Розкажемо, як приготувати варення з кульбаб з лимоном за класичним рецептом та з фруктами.

Як приготувати варення з кульбаб з лимоном

Інгредієнти:

400 г жовтих кольорів кульбаби;

1 кг 200 г цукрового піску;

2 лимони;

півлітра кип’яченої води.

Спосіб приготування:

Кульбаби потрібно очистити від стеблинок і листочків, перекласти у велику миску, залити прохолодною водою і залишити на добу. Лимони помити, обдати окропом, промити холодною водою і зняти цедру. Подрібнити її, самі лимони розрізати навпіл і вичавити з них сік. Злити воду з кульбаб, віджати квіти, перекласти в каструлю і залити кип’яченою водою. Додати цукор, сік та цедру лимона, перемішати та варити при постійному помішуванні близько 15 хвилин. Вимкнути та залишити каструлю відкритою на годину. Повторно поставити посуд на слабке нагрівання і варити ще 10 хвилин. Вимкнути, залишити каструлю з варенням на 30-40 хвилин. Поставити каструлю знову на вогонь та варити 10-15 хвилин. Вимкнути та залишити охолоджуватися. Після цього перекласти варення у стерилізовані банки та закрити для зберігання.

Як приготувати варення з кульбаб з лимоном та фруктами.

Інгредієнти:

400 г квіток кульбаби;

1 кг цукрового піску;

півлітра кип’яченої води;

1 апельсин;

2 лимони;

1 груша.

Спосіб приготування:

Квіти очистити від стеблинок та листя, залити холодною водою і настояти 24 години. Потім воду злити, а квіти віджати. Апельсин та лимони ошпарити окропом і помити холодною водою. Зрізати цедру і подрібнити. Розрізати на дві половинки та вичавити сік. Грушу промити та почистити, м’якоть подрібнити у пюре. Все з’єднати в каструлі, закрити кришкою і настояти близько трьох годин. Процідити. Перемішати продукти в каструлі та поставити на вогонь. Варити при постійному помішуванні на помірному вогні близько години. Залишити варення до охолодження. Перекласти в стерилізовані банки та закрити для зберігання.

Варення буде відмінним доповненням до улюблених млинців. Такий сніданок точно підніме настрій.