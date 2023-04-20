Не можете позбутися кульбаб — з’їжте їх: два рецепти незвичайного варення
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Кульбаба — це не бур’ян, а майбутнє смачне варення
Кульбаба — унікальна і корисна рослина, яку в більшості випадків приймають за бур’ян. Дуже дарма, адже з цієї неймовірної квітки можна приготувати апетитне варення.
Для приготування варення за рецептами Radka.in.ua квіти кульбаби потрібно збирати навесні за хорошої сонячної погоди, бажано вранці. Варення з них потрібно робити відразу, інакше вони зів’януть. Варити його можна з зеленої плодоніжки або тільки з жовтих пелюсток — в цьому випадку зелену частину просто слід зрізати ножицями. Розкажемо, як приготувати варення з кульбаб з лимоном за класичним рецептом та з фруктами.
Як приготувати варення з кульбаб з лимоном
Інгредієнти:
- 400 г жовтих кольорів кульбаби;
- 1 кг 200 г цукрового піску;
- 2 лимони;
- півлітра кип’яченої води.
Спосіб приготування:
- Кульбаби потрібно очистити від стеблинок і листочків, перекласти у велику миску, залити прохолодною водою і залишити на добу.
- Лимони помити, обдати окропом, промити холодною водою і зняти цедру. Подрібнити її, самі лимони розрізати навпіл і вичавити з них сік.
- Злити воду з кульбаб, віджати квіти, перекласти в каструлю і залити кип’яченою водою. Додати цукор, сік та цедру лимона, перемішати та варити при постійному помішуванні близько 15 хвилин. Вимкнути та залишити каструлю відкритою на годину.
- Повторно поставити посуд на слабке нагрівання і варити ще 10 хвилин. Вимкнути, залишити каструлю з варенням на 30-40 хвилин.
- Поставити каструлю знову на вогонь та варити 10-15 хвилин. Вимкнути та залишити охолоджуватися. Після цього перекласти варення у стерилізовані банки та закрити для зберігання.
Як приготувати варення з кульбаб з лимоном та фруктами.
Інгредієнти:
- 400 г квіток кульбаби;
- 1 кг цукрового піску;
- півлітра кип’яченої води;
- 1 апельсин;
- 2 лимони;
- 1 груша.
Спосіб приготування:
- Квіти очистити від стеблинок та листя, залити холодною водою і настояти 24 години. Потім воду злити, а квіти віджати.
- Апельсин та лимони ошпарити окропом і помити холодною водою. Зрізати цедру і подрібнити. Розрізати на дві половинки та вичавити сік.
- Грушу промити та почистити, м’якоть подрібнити у пюре.
- Все з’єднати в каструлі, закрити кришкою і настояти близько трьох годин. Процідити.
- Перемішати продукти в каструлі та поставити на вогонь. Варити при постійному помішуванні на помірному вогні близько години.
- Залишити варення до охолодження. Перекласти в стерилізовані банки та закрити для зберігання.
Варення буде відмінним доповненням до улюблених млинців. Такий сніданок точно підніме настрій.