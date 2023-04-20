Така смакота по кишені кожному: рецепт незвичайної рибної піци

Найкраще, що може бути з тіста та риби

Піца – знаменита у всьому світі страва. Складно знайти людину, яка б її не любила, тому рецептів приготування піци неймовірна безліч.

Сьогодні разом зі Smachno.ua спробуємо дуже незвичайний рецепт піци – з рибою. Така шалено смачна страва готується швидко, а близьким вона точно припаде до смаку.

Як приготувати рибну піцу

Інгредієнти:

борошно — 2 ст.;

кефір — 1 ст.;

томатна паста – 50 г;

цибуля — 3 шт.;

філе риби (хек, мінтай, тріска) — 300 г;

сир твердий — 150 г;

зелень, сіль — до свого смаку;

маргарин.

Спосіб приготування:

Для тіста необхідно змішати борошно та кефір. Тісто має вийти консистенції густої сметани. Деко змастити маргарином, покласти на нього тісто і розрівняти мокрими руками. Цибулю підсмажити до золотистого кольору. Нарізати зелень, натерти сир. Змастити тісто томатною пастою, покласти зверху рівним шаром цибулю. Накрити цибулю тонкими скибочками рибного філе, посолити на свій смак, посипати зеленню та сиром. Піцу необхідно випікати в добре нагрітій духовці, поки|доки| сир не підрум’яниться. Страва готова, насолоджуйтесь!

Якщо любите піцу — є варіант капустяної піци на сковороді. Заради такого сніданку варто прокидатися вранці!