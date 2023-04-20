Така смакота по кишені кожному: рецепт незвичайної рибної піци
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Найкраще, що може бути з тіста та риби
Піца – знаменита у всьому світі страва. Складно знайти людину, яка б її не любила, тому рецептів приготування піци неймовірна безліч.
Сьогодні разом зі Smachno.ua спробуємо дуже незвичайний рецепт піци – з рибою. Така шалено смачна страва готується швидко, а близьким вона точно припаде до смаку.
Як приготувати рибну піцу
Інгредієнти:
- борошно — 2 ст.;
- кефір — 1 ст.;
- томатна паста – 50 г;
- цибуля — 3 шт.;
- філе риби (хек, мінтай, тріска) — 300 г;
- сир твердий — 150 г;
- зелень, сіль — до свого смаку;
- маргарин.
Спосіб приготування:
- Для тіста необхідно змішати борошно та кефір. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
- Деко змастити маргарином, покласти на нього тісто і розрівняти мокрими руками.
- Цибулю підсмажити до золотистого кольору.
- Нарізати зелень, натерти сир.
- Змастити тісто томатною пастою, покласти зверху рівним шаром цибулю.
- Накрити цибулю тонкими скибочками рибного філе, посолити на свій смак, посипати зеленню та сиром.
- Піцу необхідно випікати в добре нагрітій духовці, поки|доки| сир не підрум’яниться. Страва готова, насолоджуйтесь!
Якщо любите піцу — є варіант капустяної піци на сковороді. Заради такого сніданку варто прокидатися вранці!