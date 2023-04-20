Вийде не гірше магазинної: рецепт домашньої локшини з трьох інгредієнтів

Це просто та смачно

Відмінною альтернативою магазинної локшини служить домашня локшина, рецепт якої був відомий ще нашим прабабусям. Кожна господиня запитує: як приготувати домашню локшину?

Спробуємо сьогодні приготувати її вдома разом зі Smachno.ua. Приготувавши раз, ви більше ніколи не купите локшину у магазині.

Як приготувати локшину вдома

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

рослинна олія — 2 ст.л.;

вода — 1 ст.л.;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Борошно висипаємо на стіл, у середині робимо поглиблення та насипаємо туди сіль. Яйця збиваємо, додаємо воду та обережно розмішуємо ножем. Щоб тісто було еластичнішим, можна додати туди трохи рослинної олії. Обережно яєчну суміш у борошно і ретельно вимішуємо тісто руками доти, поки воно перестане тягнутися при розрізанні ножем. Відставляємо тісто на півгодини. Якщо під час замісу у тесті з’являються тріщини, необхідно додати трохи води та вимісити ще раз Розкочуємо тісто дуже тонко, розрізаємо на 4 смуги та злегка обсипаємо борошном. Смуги кладемо один на одного, знову нарізаємо смужками ще тонше і розбираємо їх руками Даємо локшині підсохнути, іноді перебираючи її руками. Домашня локшина готова!

Із такої локшини можна приготувати незвичайний салат. Така страва точно увійде до топ вашого меню.