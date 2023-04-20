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Вийде не гірше магазинної: рецепт домашньої локшини з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Локшина своїми руками – це просто і корисно
Локшина своїми руками – це просто і корисно. Фото smachno.ua

Це просто та смачно

Відмінною альтернативою магазинної локшини служить домашня локшина, рецепт якої був відомий ще нашим прабабусям. Кожна господиня запитує: як приготувати домашню локшину?

Спробуємо сьогодні приготувати її вдома разом зі Smachno.ua. Приготувавши раз, ви більше ніколи не купите локшину у магазині.

Як приготувати локшину вдома

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт;
  • рослинна олія — 2 ст.л.;
  • вода — 1 ст.л.;
  • сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Борошно висипаємо на стіл, у середині робимо поглиблення та насипаємо туди сіль.
  2. Яйця збиваємо, додаємо воду та обережно розмішуємо ножем. Щоб тісто було еластичнішим, можна додати туди трохи рослинної олії.
  3. Обережно яєчну суміш у борошно і ретельно вимішуємо тісто руками доти, поки воно перестане тягнутися при розрізанні ножем. Відставляємо тісто на півгодини. Якщо під час замісу у тесті з’являються тріщини, необхідно додати трохи води та вимісити ще раз
  4. Розкочуємо тісто дуже тонко, розрізаємо на 4 смуги та злегка обсипаємо борошном. Смуги кладемо один на одного, знову нарізаємо смужками ще тонше і розбираємо їх руками
  5. Даємо локшині підсохнути, іноді перебираючи її руками. Домашня локшина готова!

Із такої локшини можна приготувати незвичайний салат. Така страва точно увійде до топ вашого меню.

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