Найкращі бутерброди вийдуть тільки так: рецепт намазки з печених перців
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Те, що потрібно для намазки, швидко готується і швидко з’їдається.
Іноді кожному з нас не вистачає часу на приготування повноцінного сніданку, обіду чи вечері. Саме в цей момент на допомогу приходять бутерброди, які можна урізноманітнити за допомогою смачних та ситних намазок.
Разом з РrostoWay пропонуємо скуштувати смачну та оригінальну намазку з печених болгарських перців. Хрумкий шматочок свіжого хліба у поєднанні з пікантною намазкою – це чудовий перекус у будь-який час доби, який не тільки чудово вгамує почуття голоду, але й підніме настрій. Але будьте готові до великої кількості компліментів у вашу сторону.
Як приготувати намазку з печених перців
Інгредієнти:
- болгарський перець – 3 шт.;
- волоським горіхом 100 г;
- панірувальні сухарі — 2 ст.л.;
- соєвий соус – 2 ст.л.;
- лимонний сік — 1 ст.
- зіра — 1 ст.л.;
- томатна паста — 1 ст.л.;
- олія – 50 мл.
Спосіб приготування:
- Застеліть лист фольгою або пергаментом. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перці розріжте навпіл, видаліть насіння та поставте запікатися на 30 хвилин.
- Загорніть їх у пакет, щоб легше було зняти шкірку та залиште на 20 хвилин.
- Обсмажте горіхи на сухій сковороді.
- Покладіть у блендер горіхи, перці, томатну пасту, олію, лимонний сік, спеції, сухарі. Перемеліть в однорідну масу. Намазка готова, можна пробувати. Смачного!
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