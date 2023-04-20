Найкращі бутерброди вийдуть тільки так: рецепт намазки з печених перців

Те, що потрібно для намазки, швидко готується і швидко з’їдається.

Іноді кожному з нас не вистачає часу на приготування повноцінного сніданку, обіду чи вечері. Саме в цей момент на допомогу приходять бутерброди, які можна урізноманітнити за допомогою смачних та ситних намазок.

Разом з РrostoWay пропонуємо скуштувати смачну та оригінальну намазку з печених болгарських перців. Хрумкий шматочок свіжого хліба у поєднанні з пікантною намазкою – це чудовий перекус у будь-який час доби, який не тільки чудово вгамує почуття голоду, але й підніме настрій. Але будьте готові до великої кількості компліментів у вашу сторону.

Як приготувати намазку з печених перців

Інгредієнти:

болгарський перець – 3 шт.;

волоським горіхом 100 г;

панірувальні сухарі — 2 ст.л.;

соєвий соус – 2 ст.л.;

лимонний сік — 1 ст.

зіра — 1 ст.л.;

томатна паста — 1 ст.л.;

олія – 50 мл.

Спосіб приготування:

Застеліть лист фольгою або пергаментом. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перці розріжте навпіл, видаліть насіння та поставте запікатися на 30 хвилин. Загорніть їх у пакет, щоб легше було зняти шкірку та залиште на 20 хвилин. Обсмажте горіхи на сухій сковороді. Покладіть у блендер горіхи, перці, томатну пасту, олію, лимонний сік, спеції, сухарі. Перемеліть в однорідну масу. Намазка готова, можна пробувати. Смачного!

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