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Найкращі бутерброди вийдуть тільки так: рецепт намазки з печених перців

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З печених перців виходить чудова намазка
З печених перців виходить чудова намазка. Фото olivkin.com

Те, що потрібно для намазки, швидко готується і швидко з’їдається.

Іноді кожному з нас не вистачає часу на приготування повноцінного сніданку, обіду чи вечері. Саме в цей момент на допомогу приходять бутерброди, які можна урізноманітнити за допомогою смачних та ситних намазок.

Разом з РrostoWay пропонуємо скуштувати смачну та оригінальну намазку з печених болгарських перців. Хрумкий шматочок свіжого хліба у поєднанні з пікантною намазкою – це чудовий перекус у будь-який час доби, який не тільки чудово вгамує почуття голоду, але й підніме настрій. Але будьте готові до великої кількості компліментів у вашу сторону.

Як приготувати намазку з печених перців

Інгредієнти:

  • болгарський перець – 3 шт.;
  • волоським горіхом 100 г;
  • панірувальні сухарі — 2 ст.л.;
  • соєвий соус – 2 ст.л.;
  • лимонний сік — 1 ст.
  • зіра — 1 ст.л.;
  • томатна паста — 1 ст.л.;
  • олія – 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. Застеліть лист фольгою або пергаментом. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Перці розріжте навпіл, видаліть насіння та поставте запікатися на 30 хвилин.
  3. Загорніть їх у пакет, щоб легше було зняти шкірку та залиште на 20 хвилин.
  4. Обсмажте горіхи на сухій сковороді.
  5. Покладіть у блендер горіхи, перці, томатну пасту, олію, лимонний сік, спеції, сухарі. Перемеліть в однорідну масу. Намазка готова, можна пробувати. Смачного!

Шпроти в яйці — теж чудовий варіант перекушування. Ця смачна страва готується так просто, що ви робитимете його кожен день.

Теги:
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