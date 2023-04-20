Весь секрет у маринаді: кілька інгредієнтів перетворять скумбрію на ресторанну страву

Універсальний маринад для скумбрії

Скумбрія — універсальна риба. Є цікаві рецепти з нею, скажімо, в банці. Розповідаємо про справжнісінький ресторанний секрет.

Весь секрет, як завжди, у маринаді. З ним риба буде соковитою та ніжною. Рецептом на 2 скумбрії поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

3 столові ложки гірчиці;

2 столові ложки дижонської гірчиці;

3 зубчики часнику;

лимонний сік (за смаком);

сіль та чорний мелений перець (за смаком).

Спосіб приготування:

Патраємо та добре промиваємо рибу. Викладаємо її на серветки — просохнути.Часник пропускаємо через прес та перемішуємо з лимонним соком та двома видами гірчиці. Змащуємо рибу маринадом. Всередину можна покласти кілька шматочків нарізаного лимона. Процес маринування з цією сумішшю займає близько години-півтори, можна довше. Чим більше часу мине — тим соковитішою і ніжнішою вона буде.

Замариновану таким чином рибу можна смачно приготувати як на грилі, так і в духовці, в кількох шарах фольги. Якщо скумбрія потрапила до вас з лускою, обов’язково скористайтесь способом швидкого чищення риби.