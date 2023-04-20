Весь секрет у маринаді: кілька інгредієнтів перетворять скумбрію на ресторанну страву
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Універсальний маринад для скумбрії
Скумбрія — універсальна риба. Є цікаві рецепти з нею, скажімо, в банці. Розповідаємо про справжнісінький ресторанний секрет.
Весь секрет, як завжди, у маринаді. З ним риба буде соковитою та ніжною. Рецептом на 2 скумбрії поділились на Pixelinform.
Інгредієнти:
- 3 столові ложки гірчиці;
- 2 столові ложки дижонської гірчиці;
- 3 зубчики часнику;
- лимонний сік (за смаком);
- сіль та чорний мелений перець (за смаком).
Спосіб приготування:
- Патраємо та добре промиваємо рибу. Викладаємо її на серветки — просохнути.Часник пропускаємо через прес та перемішуємо з лимонним соком та двома видами гірчиці.
- Змащуємо рибу маринадом. Всередину можна покласти кілька шматочків нарізаного лимона.
- Процес маринування з цією сумішшю займає близько години-півтори, можна довше. Чим більше часу мине — тим соковитішою і ніжнішою вона буде.
Замариновану таким чином рибу можна смачно приготувати як на грилі, так і в духовці, в кількох шарах фольги. Якщо скумбрія потрапила до вас з лускою, обов’язково скористайтесь способом швидкого чищення риби.