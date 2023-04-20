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Весь секрет у маринаді: кілька інгредієнтів перетворять скумбрію на ресторанну страву

Автор
Марія Дума Марія Дума
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З цим маринадом скумбрія завжди вдаватиметься
З цим маринадом скумбрія завжди вдаватиметься. Фото koreabizwire.com

Універсальний маринад для скумбрії

Скумбрія — універсальна риба. Є цікаві рецепти з нею, скажімо, в банці. Розповідаємо про справжнісінький ресторанний секрет.

Весь секрет, як завжди, у маринаді. З ним риба буде соковитою та ніжною. Рецептом на 2 скумбрії поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • 3 столові ложки гірчиці;
  • 2 столові ложки дижонської гірчиці;
  • 3 зубчики часнику;
  • лимонний сік (за смаком);
  • сіль та чорний мелений перець (за смаком).

Спосіб приготування:

  1. Патраємо та добре промиваємо рибу. Викладаємо її на серветки — просохнути.Часник пропускаємо через прес та перемішуємо з лимонним соком та двома видами гірчиці.
  2. Змащуємо рибу маринадом. Всередину можна покласти кілька шматочків нарізаного лимона.
  3. Процес маринування з цією сумішшю займає близько години-півтори, можна довше. Чим більше часу мине — тим соковитішою і ніжнішою вона буде.

Замариновану таким чином рибу можна смачно приготувати як на грилі, так і в духовці, в кількох шарах фольги. Якщо скумбрія потрапила до вас з лускою, обов’язково скористайтесь способом швидкого чищення риби.

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#Рецепт #Маринад #Риба