Дві хвилини — і повноцінний сніданок готовий: рецепт копійчаної крабової намазки на бутерброди

Сніданок, що готується дуже швидко

Вранці часто немає часу стояти біля плити, але поснідати треба. Якщо конвертики з лаваша набридли, приготуйте смачну намазку на бутерброди з крабових паличок. З невеликої кількості продуктів виходить ситний сніданок для всієї сім'ї.

Така паста готується всього кілька хвилин, а результат вас приємно потішить. Вона пасує будь-якій основі — можна смакувати просто з хлібом, тостами чи крекерами. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

крабові палички — 100 г;

яйце — 2 шт.;

сир плавлений — 2 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

кріп — 30 г;

перець, часник — за бажанням.

Спосіб приготування:

Крабові палички, краще підморожені, натираємо на крупній тертці. Заздалегідь відварені курячі яйця чистимо і теж натираємо на тертці. Змащуємо тертку олією і натираємо плавлений сирок. Дрібно нарізаємо зелень і змішуємо в мисці всі інгредієнти. За бажанням можна додати подрібнений часник.

Таку намазку можна наносити на багет, батон, крекери чи підсмажені тости — залежить від того, що вам більше до смаку. А можна приготувати до неї гріночки з часником.