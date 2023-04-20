Дві хвилини — і повноцінний сніданок готовий: рецепт копійчаної крабової намазки на бутерброди
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Сніданок, що готується дуже швидко
Вранці часто немає часу стояти біля плити, але поснідати треба. Якщо конвертики з лаваша набридли, приготуйте смачну намазку на бутерброди з крабових паличок. З невеликої кількості продуктів виходить ситний сніданок для всієї сім'ї.
Така паста готується всього кілька хвилин, а результат вас приємно потішить. Вона пасує будь-якій основі — можна смакувати просто з хлібом, тостами чи крекерами. Рецептом поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- крабові палички — 100 г;
- яйце — 2 шт.;
- сир плавлений — 2 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- кріп — 30 г;
- перець, часник — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Крабові палички, краще підморожені, натираємо на крупній тертці. Заздалегідь відварені курячі яйця чистимо і теж натираємо на тертці.
- Змащуємо тертку олією і натираємо плавлений сирок. Дрібно нарізаємо зелень і змішуємо в мисці всі інгредієнти. За бажанням можна додати подрібнений часник.
Таку намазку можна наносити на багет, батон, крекери чи підсмажені тости — залежить від того, що вам більше до смаку. А можна приготувати до неї гріночки з часником.