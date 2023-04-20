Якщо залишились яєчні білки: рецепт ніжного рулету за 10 хвилин (відео)
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Секрети пишного рулету
Зазвичай для приготування найсмачнішої паски використовуються лише яєчні жовтки. Якщо у вас після великоднього приготування все ще стоїть в холодильнику банка з яєчними білками, цей рецепт — для вас.
Цей ніжний та повітряний десерт — не найпростіша страва, але його нескладно зробити, якщо дотримуватись всіх рекомендацій. До речі, про всі нюанси розповіли на ютуб-каналі "Смаколик.юа".
Інгредієнти для рулету:
- 200 г яєчного білка
- декілька крапель соку лимона
- 220 г цукрової пудри
- 0.5 ч.л ванілі
- 1 ст.л крохмалю ( з чубком )
- 50 г мигдальних пластівців ( за бажанням )
Для крему:
- 150 г вершкового сиру
- 100 г вершків ( 33 % )
- 1 ст.л цукрової пудри
- 1 ч.л ванілі
Спосіб приготування:
- В сухому міксері збиваємо яєчні білки. Коли вони перетворились на однорідну піну, додаємо лимонний сік та цукрову пудру частинами. Збиваємо після внесення кожної частини пудри.
- Коли солодкі білки перетворились на густу піну, в якій залишаються сліди від міксера, перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Вирівнюємо шар лопаткою і посипаємо мигдалевими пластівцями.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Якщо є конвекція, вмикаємо її. Важливо не пересушити корж, щоб він легко скрутився і не потріскався.
- Готуємо крем. Для цього збиваємо вершки з крем-сиром, невеликою кількістю цукрової пудри та ваніліном. Повинна вийти густа маса.
- Виймаємо майбутній рулет з духовки, перевертаємо його на шар пергаменту, обережно відділяємо меренгу від пергаменту, на якому вона пеклась, і залишаємо вистигати. Коли вона досягне кімнатної температури, можна згортати рулет.
- Для цього лопаткою наносимо і розподіляємо по всьому периметру крем і загортаємо, використовуючи пергамент. За бажання можна додати до рулету ягідний курд, як це зробила авторка відео.
Десерт виходить ніжним та повітряним. Ми спеціально не додавали до крему багато цукру, адже меренга і так дуже солодка. А якщо після цього рулету захочеться приготувати щось простіше, спробуйте чизкейк без випічки.