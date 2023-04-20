Якщо залишились яєчні білки: рецепт ніжного рулету за 10 хвилин (відео)

Секрети пишного рулету

Зазвичай для приготування найсмачнішої паски використовуються лише яєчні жовтки. Якщо у вас після великоднього приготування все ще стоїть в холодильнику банка з яєчними білками, цей рецепт — для вас.

Цей ніжний та повітряний десерт — не найпростіша страва, але його нескладно зробити, якщо дотримуватись всіх рекомендацій. До речі, про всі нюанси розповіли на ютуб-каналі "Смаколик.юа".

Інгредієнти для рулету:

200 г яєчного білка

декілька крапель соку лимона

220 г цукрової пудри

0.5 ч.л ванілі

1 ст.л крохмалю ( з чубком )

50 г мигдальних пластівців ( за бажанням )

Для крему:

150 г вершкового сиру

100 г вершків ( 33 % )

1 ст.л цукрової пудри

1 ч.л ванілі

Спосіб приготування:

В сухому міксері збиваємо яєчні білки. Коли вони перетворились на однорідну піну, додаємо лимонний сік та цукрову пудру частинами. Збиваємо після внесення кожної частини пудри. Коли солодкі білки перетворились на густу піну, в якій залишаються сліди від міксера, перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Вирівнюємо шар лопаткою і посипаємо мигдалевими пластівцями. Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Якщо є конвекція, вмикаємо її. Важливо не пересушити корж, щоб він легко скрутився і не потріскався. Готуємо крем. Для цього збиваємо вершки з крем-сиром, невеликою кількістю цукрової пудри та ваніліном. Повинна вийти густа маса. Виймаємо майбутній рулет з духовки, перевертаємо його на шар пергаменту, обережно відділяємо меренгу від пергаменту, на якому вона пеклась, і залишаємо вистигати. Коли вона досягне кімнатної температури, можна згортати рулет. Для цього лопаткою наносимо і розподіляємо по всьому периметру крем і загортаємо, використовуючи пергамент. За бажання можна додати до рулету ягідний курд, як це зробила авторка відео.

Десерт виходить ніжним та повітряним. Ми спеціально не додавали до крему багато цукру, адже меренга і так дуже солодка. А якщо після цього рулету захочеться приготувати щось простіше, спробуйте чизкейк без випічки.