Краще, ніж "Рафаелло": як приготувати вдома коштовний кокосовий десерт
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Готуємо незвичайні сирні кульки
Приготуємо сирні цукерки в кокосовій стружці а-ля "Рафаелло". Для рецепту потрібен крем-сир. До речі, його теж можна попередньо зробити самотужки.
Саме крем-сир надасть нашим цукеркам ніжної текстури та цікавого смаку. Рецептом поділились на порталі ProstoWay. До речі, до складу цих цукерок входять волоські горіхи, та їх можна замінити будь-якими на ваш смак. Головне — пропорція.
Інгредієнти:
- сир "Філадельфія" — 120 г;
- волоські горіхи — 40 г;
- кокосова стружка — 20 г;
- масло — 25 г;
- стевія — 5 г.
Спосіб приготування:
- Масло повинне бути кімнатної температури — це дуже важливо. Перетріть його зі стевією.
- Дістаньте з холодильника холодний сир (температура теж важлива). Подрібніть волоські (або будь-які інші на свій смак) горіхи. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Сформуйте з сирної маси кульки. Обваляйте їх в кокосовій стружці. Викладіть на тарілку та відправте у холодильник мінімум на 1 годину. Найкраще залишити на ніч.
Такі цукерки з крем-сиру відмінно смакуватимуть з будь-яким улюбленим напоєм, будь то кава чи чай. Але для максимального контрасту радимо спробувати їх з правильно звареною в джезві кавою.