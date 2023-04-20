Краще, ніж "Рафаелло": як приготувати вдома коштовний кокосовий десерт

Готуємо незвичайні сирні кульки

Приготуємо сирні цукерки в кокосовій стружці а-ля "Рафаелло". Для рецепту потрібен крем-сир. До речі, його теж можна попередньо зробити самотужки.

Саме крем-сир надасть нашим цукеркам ніжної текстури та цікавого смаку. Рецептом поділились на порталі ProstoWay. До речі, до складу цих цукерок входять волоські горіхи, та їх можна замінити будь-якими на ваш смак. Головне — пропорція.

Інгредієнти:

сир "Філадельфія" — 120 г;

волоські горіхи — 40 г;

кокосова стружка — 20 г;

масло — 25 г;

стевія — 5 г.

Спосіб приготування:

Масло повинне бути кімнатної температури — це дуже важливо. Перетріть його зі стевією. Дістаньте з холодильника холодний сир (температура теж важлива). Подрібніть волоські (або будь-які інші на свій смак) горіхи. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Сформуйте з сирної маси кульки. Обваляйте їх в кокосовій стружці. Викладіть на тарілку та відправте у холодильник мінімум на 1 годину. Найкраще залишити на ніч.

Такі цукерки з крем-сиру відмінно смакуватимуть з будь-яким улюбленим напоєм, будь то кава чи чай. Але для максимального контрасту радимо спробувати їх з правильно звареною в джезві кавою.