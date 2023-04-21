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Бюджетний сніданок за 15 хвилин: рецепт вершкових тостів у духовці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така смакота точно підніме вам настрій
Така смакота точно підніме вам настрій. Фото shuba.life

Хрустіть із задоволенням

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі. Саме тому мільйони людей переймаються питанням, що приготувати собі вранці. Рецепти сніданків різноманітні, але всі сходяться в одному: вони мають бути досить ситними та швидкими у приготуванні.

Не відмовте собі в задоволенні похрумтіти тостами з ранку. А якщо вони ще з корицею — вам залишається лише отримувати задоволення. У рецепті Shuba головне – швидка намазка, з якої хліб вирушає до духовки. Але слідкуйте, щоб не пригорів, а лише зарум’янився.

Як приготувати вершкові тости в духовці

Інгредієнти на 4 порції:

  • масло вершкове — 80 г;
  • цукор — 1/4 склянки;
  • кориця мелена — 1/2 ст. л.;
  • цукор ванільний — 5 г;
  • хліб тостовий, скибочка — 8 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 °C.
  2. Розімніть вилкою розм’якшене вершкове масло. Всипте цукор, корицю та ванільний цукор. Перемішайте, щоб повністю з’єднати інгредієнти. Нанесіть суміш на скибочки хліба, повністю покриваючи їх
  3. Викладіть хліб на деко і запікайте 10 хвилин до золотисто-коричневого кольору і появи бульбашок. Розріжте скибочки по діагоналі на половинки та подавайте.

Якщо до тостів зварити незвичайну каву з какао і корицею, ваш звичайний ранок перетвориться на святковий. Смачного!

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#Рецепт #Сніданок #Тост #Готуємо вдома