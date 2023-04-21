Бюджетний сніданок за 15 хвилин: рецепт вершкових тостів у духовці

Хрустіть із задоволенням

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі. Саме тому мільйони людей переймаються питанням, що приготувати собі вранці. Рецепти сніданків різноманітні, але всі сходяться в одному: вони мають бути досить ситними та швидкими у приготуванні.

Не відмовте собі в задоволенні похрумтіти тостами з ранку. А якщо вони ще з корицею — вам залишається лише отримувати задоволення. У рецепті Shuba головне – швидка намазка, з якої хліб вирушає до духовки. Але слідкуйте, щоб не пригорів, а лише зарум’янився.

Як приготувати вершкові тости в духовці

Інгредієнти на 4 порції:

масло вершкове — 80 г;

цукор — 1/4 склянки;

кориця мелена — 1/2 ст. л.;

цукор ванільний — 5 г;

хліб тостовий, скибочка — 8 шт.

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Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 °C. Розімніть вилкою розм’якшене вершкове масло. Всипте цукор, корицю та ванільний цукор. Перемішайте, щоб повністю з’єднати інгредієнти. Нанесіть суміш на скибочки хліба, повністю покриваючи їх Викладіть хліб на деко і запікайте 10 хвилин до золотисто-коричневого кольору і появи бульбашок. Розріжте скибочки по діагоналі на половинки та подавайте.

Якщо до тостів зварити незвичайну каву з какао і корицею, ваш звичайний ранок перетвориться на святковий. Смачного!