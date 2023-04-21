Рус

Як за 15 хвилин перетворити оселедець на смачну закуску: рецепт копійчаної страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Від такої закуски гостей за вуха не відтягнеш
Від такої закуски гостей за вуха не відтягнеш. Фото shuba.life

Класна закуска із простих інгредієнтів

Швидка, бюджетна та смачна закуска — ось що нам потрібне, коли плануються гості. Їхніх рецептів неймовірна безліч — від простих закусок до найвишуканіших.

А якщо спробувати сьогодні незвичайну закуску? Філе оселедця з корнішонами за рецептом Shuba – простий та економний варіант холодної закуски для будь-якого випадку. Страва відмінно підійде і до свята, і до гуляння з родичами.Така закуска добре поєднується з житнім хлібом чи картопляним пюре. Друзі та рідні точно будуть у захваті від рулетиків з оселедця, фаршированих корнішонами.

Як приготувати оселедець, фарширований корнішонами

Інгредієнти на 2 порції:

  • слабосолона оселедець, філе — 4 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цибуля біла салатна — 1 шт.;
  • корнішони — 1 шт.;
  • цибуля зелена — 30 г;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • кріп — 20 г;
  • оливкова олія — 40 мл.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистіть і наріжте скибочками.
  2. Корнішон розріжте на чотири шматочки. Зелену цибулю та кріп помийте, обсушіть і подрібніть. Салатну цибулю очистіть і наріжте соломкою.
  3. На кожне філе покладіть по шматочку корнішону та салатну цибулю, згорніть рулетиками та скріпіть зубочистками.
  4. На блюдо викладіть рулетики з оселедця та скибочки яєць. Полийте олією, посипте зеленою цибулею і прикрасьте кропом.

До речі, пересолений оселедець можна врятувати завдяки одному інгредієнту. Один нехитрий трюк — і у вас на столі смачна риба!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Огірки #Оселедець #Готуємо вдома