Як за 15 хвилин перетворити оселедець на смачну закуску: рецепт копійчаної страви
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Класна закуска із простих інгредієнтів
Швидка, бюджетна та смачна закуска — ось що нам потрібне, коли плануються гості. Їхніх рецептів неймовірна безліч — від простих закусок до найвишуканіших.
А якщо спробувати сьогодні незвичайну закуску? Філе оселедця з корнішонами за рецептом Shuba – простий та економний варіант холодної закуски для будь-якого випадку. Страва відмінно підійде і до свята, і до гуляння з родичами.Така закуска добре поєднується з житнім хлібом чи картопляним пюре. Друзі та рідні точно будуть у захваті від рулетиків з оселедця, фаршированих корнішонами.
Як приготувати оселедець, фарширований корнішонами
Інгредієнти на 2 порції:
- слабосолона оселедець, філе — 4 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля біла салатна — 1 шт.;
- корнішони — 1 шт.;
- цибуля зелена — 30 г;
- перець чорний мелений — за смаком;
- кріп — 20 г;
- оливкова олія — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистіть і наріжте скибочками.
- Корнішон розріжте на чотири шматочки. Зелену цибулю та кріп помийте, обсушіть і подрібніть. Салатну цибулю очистіть і наріжте соломкою.
- На кожне філе покладіть по шматочку корнішону та салатну цибулю, згорніть рулетиками та скріпіть зубочистками.
- На блюдо викладіть рулетики з оселедця та скибочки яєць. Полийте олією, посипте зеленою цибулею і прикрасьте кропом.
До речі, пересолений оселедець можна врятувати завдяки одному інгредієнту. Один нехитрий трюк — і у вас на столі смачна риба!