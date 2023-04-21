Як за 15 хвилин перетворити оселедець на смачну закуску: рецепт копійчаної страви

Класна закуска із простих інгредієнтів

Швидка, бюджетна та смачна закуска — ось що нам потрібне, коли плануються гості. Їхніх рецептів неймовірна безліч — від простих закусок до найвишуканіших.

А якщо спробувати сьогодні незвичайну закуску? Філе оселедця з корнішонами за рецептом Shuba – простий та економний варіант холодної закуски для будь-якого випадку. Страва відмінно підійде і до свята, і до гуляння з родичами.Така закуска добре поєднується з житнім хлібом чи картопляним пюре. Друзі та рідні точно будуть у захваті від рулетиків з оселедця, фаршированих корнішонами.

Як приготувати оселедець, фарширований корнішонами

Інгредієнти на 2 порції:

слабосолона оселедець, філе — 4 шт.;

яйця — 2 шт.;

цибуля біла салатна — 1 шт.;

корнішони — 1 шт.;

цибуля зелена — 30 г;

перець чорний мелений — за смаком;

кріп — 20 г;

оливкова олія — 40 мл.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистіть і наріжте скибочками. Корнішон розріжте на чотири шматочки. Зелену цибулю та кріп помийте, обсушіть і подрібніть. Салатну цибулю очистіть і наріжте соломкою. На кожне філе покладіть по шматочку корнішону та салатну цибулю, згорніть рулетиками та скріпіть зубочистками. На блюдо викладіть рулетики з оселедця та скибочки яєць. Полийте олією, посипте зеленою цибулею і прикрасьте кропом.

До речі, пересолений оселедець можна врятувати завдяки одному інгредієнту. Один нехитрий трюк — і у вас на столі смачна риба!