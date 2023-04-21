Вся справа в подачі: як перетворити звичайний омлет на вишуканий сніданок

Порадуйте близьких улюбленою стравою з новими нотками

Якщо вам набрид звичайний омлет, пропонуємо трохи урізноманітнити страву і приготувати яєчний рулет з перцем і помідорами — хороша ідея для сніданку та один із найоригінальніших способів подати на стіл класичний омлет.

Нафарширований і згорнутий рулетом омлет за рецептом Shuba перетворюється не просто на цікавий сніданок, а й на вишукану закуску йапетитний перекус. Начинимо ми його запеченими болгарськими перцями, але ви можете виявити фантазію та приготувати свій варіант.

Як приготувати яєчний рол з перцем і помідорами.

Інгредієнти на 4 порції:

перець болгарський червоний – 2 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

борошно пшеничне — 20 г;

сир кисломолочний — 50 г;

олія соняшникова — 60 мл;

томати чері — 4 шт.;

сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Болгарські перці помийте, розріжте навпіл і видаліть серцевини. Поріжте половинки на смужки і викладіть їх шкіркою вниз на лист, застелений пергаментом. Посоліть, поперчіть і побризкайте олією. Помістіть у духовку, розігріту до 220 ° C, приблизно на 10-15 хвилин. Дістаньте запечений перець із духовки та очистьте шкірку. Часник очистьте та пропустіть через прес. Зелень помийте та подрібніть. Яйця змішайте з борошном, сиром, часником, зеленню, сіллю, перцем, перемішайте міксером масу до однорідності. На розігріту сковороду з олією викладіть яєчну масу. Смажте на середньому вогні до золотистості, переверніть, готуйте ще кілька хвилин. На омлет рівним шаром викладіть перець і заверніть страву рулетом. Черрі помийте та розріжте на чотири частини. Викладіть яєчний рулет на тарілку, прикрасьте шматочками чері, зеленню та подавайте до столу.

Омлет можна також оформити у формі чизкейків. Для відмінного настрою та бадьорого самопочуття така страва — саме те.