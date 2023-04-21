Вся справа в подачі: як перетворити звичайний омлет на вишуканий сніданок
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Порадуйте близьких улюбленою стравою з новими нотками
Якщо вам набрид звичайний омлет, пропонуємо трохи урізноманітнити страву і приготувати яєчний рулет з перцем і помідорами — хороша ідея для сніданку та один із найоригінальніших способів подати на стіл класичний омлет.
Нафарширований і згорнутий рулетом омлет за рецептом Shuba перетворюється не просто на цікавий сніданок, а й на вишукану закуску йапетитний перекус. Начинимо ми його запеченими болгарськими перцями, але ви можете виявити фантазію та приготувати свій варіант.
Як приготувати яєчний рол з перцем і помідорами.
Інгредієнти на 4 порції:
- перець болгарський червоний – 2 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- борошно пшеничне — 20 г;
- сир кисломолочний — 50 г;
- олія соняшникова — 60 мл;
- томати чері — 4 шт.;
- сіль, перець, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Болгарські перці помийте, розріжте навпіл і видаліть серцевини. Поріжте половинки на смужки і викладіть їх шкіркою вниз на лист, застелений пергаментом. Посоліть, поперчіть і побризкайте олією. Помістіть у духовку, розігріту до 220 ° C, приблизно на 10-15 хвилин.
- Дістаньте запечений перець із духовки та очистьте шкірку. Часник очистьте та пропустіть через прес. Зелень помийте та подрібніть.
- Яйця змішайте з борошном, сиром, часником, зеленню, сіллю, перцем, перемішайте міксером масу до однорідності.
- На розігріту сковороду з олією викладіть яєчну масу. Смажте на середньому вогні до золотистості, переверніть, готуйте ще кілька хвилин.
- На омлет рівним шаром викладіть перець і заверніть страву рулетом.
- Черрі помийте та розріжте на чотири частини.
- Викладіть яєчний рулет на тарілку, прикрасьте шматочками чері, зеленню та подавайте до столу.
Омлет можна також оформити у формі чизкейків. Для відмінного настрою та бадьорого самопочуття така страва — саме те.