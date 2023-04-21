Одним наїсться вся родина: рецепт панського деруна з шинкою та капустою

Улюблені деруни за новим рецептом

Якщо шукати щось з української кухні та бюджетне, то це деруни. Варіантів їх безліч дуже смачно як з фаршем, так і квашеною капустою.

Щоб не витрачати багато часу на формування самих дерунів, пропонуємо приготувати цю страву іншим способом — просто приготувати один великий панський дерун із капусти за рецептом "Мета". Для цього вам знадобляться прості інгредієнти і зовсім небагато часу.

Як приготувати панський дерун з шинкою та капустою

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 150 г;

цибуля ріпчаста — 50 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

вода — 150 г;

соус соєвий — 2 ст. л.;

сир твердий — 150 г;

шинка — 100 г;

сіль, твердий сир, сметана, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізати капусту та цибулю. Посолити та залишити осторонь. У миску висипати борошно, розпушувач, додати яйця, соєвий соус та воду. Вимішати тісто до однорідної маси. Нарізати м’ясо та натерти сир. З’єднати нарізані овочі, тісто та начинку. Повинна вийти густа суміш. На розігріту з маслом сковороду висипати приготовлену суміш і смажити на середньому вогні під кришкою по 5 хвилин до готовності.

Подавати дерун можна із зеленню, сметаною. Можна додати також приготовлений вдома сир — тоді страва буде в сотні разів кориснішою.