Одним наїсться вся родина: рецепт панського деруна з шинкою та капустою
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Улюблені деруни за новим рецептом
Якщо шукати щось з української кухні та бюджетне, то це деруни. Варіантів їх безліч дуже смачно як з фаршем, так і квашеною капустою.
Щоб не витрачати багато часу на формування самих дерунів, пропонуємо приготувати цю страву іншим способом — просто приготувати один великий панський дерун із капусти за рецептом "Мета". Для цього вам знадобляться прості інгредієнти і зовсім небагато часу.
Як приготувати панський дерун з шинкою та капустою
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вода — 150 г;
- соус соєвий — 2 ст. л.;
- сир твердий — 150 г;
- шинка — 100 г;
- сіль, твердий сир, сметана, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Дрібно нарізати капусту та цибулю. Посолити та залишити осторонь.
- У миску висипати борошно, розпушувач, додати яйця, соєвий соус та воду. Вимішати тісто до однорідної маси.
- Нарізати м’ясо та натерти сир. З’єднати нарізані овочі, тісто та начинку. Повинна вийти густа суміш.
- На розігріту з маслом сковороду висипати приготовлену суміш і смажити на середньому вогні під кришкою по 5 хвилин до готовності.
Подавати дерун можна із зеленню, сметаною. Можна додати також приготовлений вдома сир — тоді страва буде в сотні разів кориснішою.