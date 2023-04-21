Смачніше "Нутелли" у сотні разів: як приготувати шоколадну пасту за півгодини
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Приготовлена вдома паста в рази корисніша за покупну
Шоколадна паста — улюблені ласощі маленькими і великими ластівками. Традиційне її застосування — приготування бутербродів, але окрім цього його можна використовувати як начинку для рогаликів, улюблених тортів та випічки. Але побачивши пасту в магазині, зовсім не захочеться купувати її – ціна кусається, та й склад сумнівний.
Саме тому разом з Оlivkin пропонуємо рецепт такої пасти, дуже схожої на "Нутеллу". Хоч вона трохи й відрізняється на смак від магазинної, але в рази корисніша. Готується шоколадна паста досить швидко і просто, а за бажанням її можна урізноманітнити фундуком або мигдалем.
Як приготувати шоколадну пасту
Інгредієнти на 10 порцій:
- молоко – 500 мл;
- цукор – 1 ст.;
- волоські горіхи — ½ ст.;
- какао-порошок – 3 ст.
- борошно — 2 ст.л.;
- вершкове масло – 60 г.
Спосіб приготування:
- У каструлю всипаємо цукор, борошно та какао.
- Вливаємо молоко та перемішуємо до однорідної суміші.
- Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи до загусання. Знімаємо з вогню.
- Додаємо вершкове масло та подрібнені волоські горіхи, перемішуємо та охолоджуємо в холодильнику.
Раніше ми розповідали, як приготувати згущене молоко вдома. Чотири інгредієнти — і вона виходить приголомшливою.