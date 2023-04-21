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Смачніше "Нутелли" у сотні разів: як приготувати шоколадну пасту за півгодини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені ласощі для дітей та дорослих
Улюблені ласощі для дітей та дорослих. Фото olivkin.com

Приготовлена вдома паста в рази корисніша за покупну

Шоколадна паста — улюблені ласощі маленькими і великими ластівками. Традиційне її застосування — приготування бутербродів, але окрім цього його можна використовувати як начинку для рогаликів, улюблених тортів та випічки. Але побачивши пасту в магазині, зовсім не захочеться купувати її – ціна кусається, та й склад сумнівний.

Саме тому разом з Оlivkin пропонуємо рецепт такої пасти, дуже схожої на "Нутеллу". Хоч вона трохи й відрізняється на смак від магазинної, але в рази корисніша. Готується шоколадна паста досить швидко і просто, а за бажанням її можна урізноманітнити фундуком або мигдалем.

Як приготувати шоколадну пасту

Інгредієнти на 10 порцій:

  • молоко – 500 мл;
  • цукор – 1 ст.;
  • волоські горіхи — ½ ст.;
  • какао-порошок – 3 ст.
  • борошно — 2 ст.л.;
  • вершкове масло – 60 г.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю всипаємо цукор, борошно та какао.
  2. Вливаємо молоко та перемішуємо до однорідної суміші.
  3. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи до загусання. Знімаємо з вогню.
  4. Додаємо вершкове масло та подрібнені волоські горіхи, перемішуємо та охолоджуємо в холодильнику.

Раніше ми розповідали, як приготувати згущене молоко вдома. Чотири інгредієнти — і вона виходить приголомшливою.

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#Рецепт #Шоколадна паста #Готуємо вдома