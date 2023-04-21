Смачніше "Нутелли" у сотні разів: як приготувати шоколадну пасту за півгодини

Приготовлена вдома паста в рази корисніша за покупну

Шоколадна паста — улюблені ласощі маленькими і великими ластівками. Традиційне її застосування — приготування бутербродів, але окрім цього його можна використовувати як начинку для рогаликів, улюблених тортів та випічки. Але побачивши пасту в магазині, зовсім не захочеться купувати її – ціна кусається, та й склад сумнівний.

Саме тому разом з Оlivkin пропонуємо рецепт такої пасти, дуже схожої на "Нутеллу". Хоч вона трохи й відрізняється на смак від магазинної, але в рази корисніша. Готується шоколадна паста досить швидко і просто, а за бажанням її можна урізноманітнити фундуком або мигдалем.

Як приготувати шоколадну пасту

Інгредієнти на 10 порцій:

молоко – 500 мл;

цукор – 1 ст.;

волоські горіхи — ½ ст.;

какао-порошок – 3 ст.

борошно — 2 ст.л.;

вершкове масло – 60 г.

Спосіб приготування:

У каструлю всипаємо цукор, борошно та какао. Вливаємо молоко та перемішуємо до однорідної суміші. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи до загусання. Знімаємо з вогню. Додаємо вершкове масло та подрібнені волоські горіхи, перемішуємо та охолоджуємо в холодильнику.

Раніше ми розповідали, як приготувати згущене молоко вдома. Чотири інгредієнти — і вона виходить приголомшливою.