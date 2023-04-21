Чому бабуся ніколи не виливала воду після варіння: смачний та простий рецепт вареників
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Результат вас дуже здивує
Вареники – національна страва українців, найпопулярніша по всій країні. Начинка для вареників може бути будь-якою, але тісто готується за строгою рецептурою.
Якщо пюре або пельмені здаються набридлими, можна спробувати приготувати вареники з картоплею та грибами. Це один із найпростіших рецептів вареників, які сподобаються і дорослим, і дітям. За рецептом Рixelinform ми не зливатимемо бульйон після вареників, а приготуємо з нього смачний соус.
Як приготувати вареники з картоплею та грибами
Інгредієнти:
Для вареників:
- борошно — 3 склянки;
- вода – 1 склянка;
- яйце – 1 шт.;
- картопля – 0,6 кг;
- цибуля – 2 цибулини;
- гриби – 0,4 кг;
- рослинна олія;
- сіль.
Для соусу:
- томатна паста — 3 ст. л.;
- оцет – 1 год. оцту;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварити до готовності, зробити пюре.
- Цибулю та гриби нарізати, обсмажити на сковороді, додати в пюре та перемішати.
- Борошно просіяти, влити крижану воду, додати яйце і замісити тісто. Дати йому настоятися півгодини.
- Розкотити тісто і склянкою вирізати кружечки для вареників. Викласти начинку, сформувати вареники та защемити краї.
- Відправити вареники в киплячу підсолену воду, готувати близько 5 хвилин.
- У глибокий посуд видавити пару зубчиків часнику, додати томатну пасту, оцет, цукор та перець, перемішати.
- До маси додати 5 ст. л. бульйону з-під вареників і перемішати.
- Подавати вареники разом із приготованим соусом. Смачного.
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