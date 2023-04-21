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Чому бабуся ніколи не виливала воду після варіння: смачний та простий рецепт вареників

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Один секрет — і дивовижний результат
Один секрет — і дивовижний результат. Фото pexels.com

Результат вас дуже здивує

Вареники – національна страва українців, найпопулярніша по всій країні. Начинка для вареників може бути будь-якою, але тісто готується за строгою рецептурою.

Якщо пюре або пельмені здаються набридлими, можна спробувати приготувати вареники з картоплею та грибами. Це один із найпростіших рецептів вареників, які сподобаються і дорослим, і дітям. За рецептом Рixelinform ми не зливатимемо бульйон після вареників, а приготуємо з нього смачний соус.

Як приготувати вареники з картоплею та грибами

Інгредієнти:

Для вареників:

  • борошно — 3 склянки;
  • вода – 1 склянка;
  • яйце – 1 шт.;
  • картопля – 0,6 кг;
  • цибуля – 2 цибулини;
  • гриби – 0,4 кг;
  • рослинна олія;
  • сіль.

Для соусу:

  • томатна паста — 3 ст. л.;
  • оцет – 1 год. оцту;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварити до готовності, зробити пюре.
  2. Цибулю та гриби нарізати, обсмажити на сковороді, додати в пюре та перемішати.
  3. Борошно просіяти, влити крижану воду, додати яйце і замісити тісто. Дати йому настоятися півгодини.
  4. Розкотити тісто і склянкою вирізати кружечки для вареників. Викласти начинку, сформувати вареники та защемити краї.
  5. Відправити вареники в киплячу підсолену воду, готувати близько 5 хвилин.
  6. У глибокий посуд видавити пару зубчиків часнику, додати томатну пасту, оцет, цукор та перець, перемішати.
  7. До маси додати 5 ст. л. бульйону з-під вареників і перемішати.
  8. Подавати вареники разом із приготованим соусом. Смачного.

Якщо не хочеться возитися на кухні, можна приготувати ліниві вареники зі шкварочками. Усього кілька інгредієнтів – і результат вас здивує.

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