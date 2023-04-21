Чому бабуся ніколи не виливала воду після варіння: смачний та простий рецепт вареників

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Вареники – національна страва українців, найпопулярніша по всій країні. Начинка для вареників може бути будь-якою, але тісто готується за строгою рецептурою.

Якщо пюре або пельмені здаються набридлими, можна спробувати приготувати вареники з картоплею та грибами. Це один із найпростіших рецептів вареників, які сподобаються і дорослим, і дітям. За рецептом Рixelinform ми не зливатимемо бульйон після вареників, а приготуємо з нього смачний соус.

Як приготувати вареники з картоплею та грибами

Інгредієнти:

Для вареників:

борошно — 3 склянки;

вода – 1 склянка;

яйце – 1 шт.;

картопля – 0,6 кг;

цибуля – 2 цибулини;

гриби – 0,4 кг;

рослинна олія;

сіль.

Для соусу:

томатна паста — 3 ст. л.;

оцет – 1 год. оцту;

цукор — 1 ч. л.;

перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відварити до готовності, зробити пюре. Цибулю та гриби нарізати, обсмажити на сковороді, додати в пюре та перемішати. Борошно просіяти, влити крижану воду, додати яйце і замісити тісто. Дати йому настоятися півгодини. Розкотити тісто і склянкою вирізати кружечки для вареників. Викласти начинку, сформувати вареники та защемити краї. Відправити вареники в киплячу підсолену воду, готувати близько 5 хвилин. У глибокий посуд видавити пару зубчиків часнику, додати томатну пасту, оцет, цукор та перець, перемішати. До маси додати 5 ст. л. бульйону з-під вареників і перемішати. Подавати вареники разом із приготованим соусом. Смачного.

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