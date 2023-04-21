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Картопляний "десерт": готуємо вафлі з цибулею та часником

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ломаємо стереотипи – готуємо несолодкі вафлі
Ломаємо стереотипи – готуємо несолодкі вафлі. Фото shuba.life

Небагато зусиль — і незвичайна страва готова

Вафлі можуть бути не тільки солодким десертом, але й чудовою солоною або гострою закускою. Вони можуть замінити класичні пиріжки, якщо приготовані з картоплі.

Такі ароматні, але прості та невибагливі картопляні вафлі за рецептом Radka приготувати дуже легко. Їх можна використовувати як основу для бутербродів, готувати з них сніданки, доповнювати яйцями, ковбасками, червоною рибкою, твердим або м’яким сиром, овочами. Прекрасне блюдо із золотистою і хрусткою скоринкою та ніжною серединкою підкорить ваше серце з першого шматочка.

Як приготувати картопляні вафлі?

Інгредієнти:

  • 800 грам картоплі;
  • 2 головки цибулі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. рубаної зелені кропу;
  • сіль і перець;
  • три яйця;
  • 4 ложки борошна;
  • 1-2 ложки крохмалю;
  • олія чи жир.

Спосіб приготування

  1. Очищаємо картоплю, дрібно натираємо.
  2. Чистимо часник, нарізаємо і додаємо разом із зеленню в картоплю.
  3. Цибулю натираємо на тертці або дрібно ріжемо.
  4. Яйця розбиваємо в окрему мисочку, додаємо сіль та перець, перемішуємо.
  5. Яєчну суміш додаємо в картоплю, розмішуємо.
  6. Додаємо борошно та крохмаль, вимішуємо тісто.
  7. Змащуємо вафельницю соняшниковою олією та смажимо картопляні вафлі.

Подавати такі вафлі можна з улюбленим чаєм або запашною кавою.

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