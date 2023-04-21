Картопляний "десерт": готуємо вафлі з цибулею та часником
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Небагато зусиль — і незвичайна страва готова
Вафлі можуть бути не тільки солодким десертом, але й чудовою солоною або гострою закускою. Вони можуть замінити класичні пиріжки, якщо приготовані з картоплі.
Такі ароматні, але прості та невибагливі картопляні вафлі за рецептом Radka приготувати дуже легко. Їх можна використовувати як основу для бутербродів, готувати з них сніданки, доповнювати яйцями, ковбасками, червоною рибкою, твердим або м’яким сиром, овочами. Прекрасне блюдо із золотистою і хрусткою скоринкою та ніжною серединкою підкорить ваше серце з першого шматочка.
Як приготувати картопляні вафлі?
Інгредієнти:
- 800 грам картоплі;
- 2 головки цибулі;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ч. л. рубаної зелені кропу;
- сіль і перець;
- три яйця;
- 4 ложки борошна;
- 1-2 ложки крохмалю;
- олія чи жир.
Спосіб приготування
- Очищаємо картоплю, дрібно натираємо.
- Чистимо часник, нарізаємо і додаємо разом із зеленню в картоплю.
- Цибулю натираємо на тертці або дрібно ріжемо.
- Яйця розбиваємо в окрему мисочку, додаємо сіль та перець, перемішуємо.
- Яєчну суміш додаємо в картоплю, розмішуємо.
- Додаємо борошно та крохмаль, вимішуємо тісто.
- Змащуємо вафельницю соняшниковою олією та смажимо картопляні вафлі.
Подавати такі вафлі можна з улюбленим чаєм або запашною кавою.