Картопляний "десерт": готуємо вафлі з цибулею та часником

Небагато зусиль — і незвичайна страва готова

Вафлі можуть бути не тільки солодким десертом, але й чудовою солоною або гострою закускою. Вони можуть замінити класичні пиріжки, якщо приготовані з картоплі.

Такі ароматні, але прості та невибагливі картопляні вафлі за рецептом Radka приготувати дуже легко. Їх можна використовувати як основу для бутербродів, готувати з них сніданки, доповнювати яйцями, ковбасками, червоною рибкою, твердим або м’яким сиром, овочами. Прекрасне блюдо із золотистою і хрусткою скоринкою та ніжною серединкою підкорить ваше серце з першого шматочка.

Як приготувати картопляні вафлі?

Інгредієнти:

800 грам картоплі;

2 головки цибулі;

3 зубчики часнику;

1 ч. л. рубаної зелені кропу;

сіль і перець;

три яйця;

4 ложки борошна;

1-2 ложки крохмалю;

олія чи жир.

Спосіб приготування

Очищаємо картоплю, дрібно натираємо. Чистимо часник, нарізаємо і додаємо разом із зеленню в картоплю. Цибулю натираємо на тертці або дрібно ріжемо. Яйця розбиваємо в окрему мисочку, додаємо сіль та перець, перемішуємо. Яєчну суміш додаємо в картоплю, розмішуємо. Додаємо борошно та крохмаль, вимішуємо тісто. Змащуємо вафельницю соняшниковою олією та смажимо картопляні вафлі.

Подавати такі вафлі можна з улюбленим чаєм або запашною кавою.