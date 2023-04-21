Секрет ароматної кави: що додати у джезву, щоб напій став карамельним

Спробуєте раз — і будете готувати так щодня

Якщо ви вже майстер класичної кави у джезві, спробуйте якось приготувати її ніжну карамельну варіацію. Знавці радять додати один секретний інгредієнт.

Це тростинний цукор — розповідає Pixelinform. Він зробить і так довершений смак кави ще кращим.

Як готувати каву з тростинним цукром?

Готуйте напій за своїм улюбленим рецептом, але додайте невелику кількість тростинного цукру. Важливо правильно обрати момент для цього — після додавання меленої кави і перед заливанням в джезву води. Так смак розкриється найповніше. Бажано, щоб у турці була 1/2 чайної ложки цукру. Це важливо: якщо додати менше, ви мало що відчуєте, якщо більше — цукор "заб’є" аромат і смакові нотки кави.

Безпосередньо вариться кава з тростинним цукром так же, як і без нього. Але нагрівання запускає процес карамелізації, тому різницю в ароматі ви відчуєте вже за кілька хвилин після того, як поставите джезву на вогонь.

Важливо — кава за цим рецептом буде мати солодкуватий присмак, тому десерт до кави слід ретельно обирати — він не повинен бути дуже солодким. На цю роль ідеально підійдуть ніжні сирники з ряжанки. Вони підкреслять карамельний присмак кави та зроблять її ідеальним доповненням до сніданку.