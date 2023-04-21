Піца на сковороді нашвидкуруч: навіть тісто розкачувати не треба
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Проста основа і будь-які інгредієнти для начинки
Якщо ви вже куштували цікаву картопляну піцу, спробуйте приготувати ледачу піцу на сковороді. Її унікальність в тому, що навіть основу не потрібно розкачувати. При цьому для начинки згодяться будь-які інгредієнти.
Рецептом, за яким тісто роблять рідким, а продукти викладають на сиру заготівлю, поділились на порталі Pixelinform. Така піца готується на сковороді з кришкою на слабкому вогні
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 9 ст. л.
- яйця – 2 шт.
- майонез – 4 ст. л.
- сметана – 4 ст. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- олія – 1 ч. л.
Продукти для начинки:
- кетчуп – 2 ст. л.
- ковбаса (будь-яка) – 100 г
- помідор (свіжий) – 1 шт
- солоний огірок – 1 шт
- сир (твердий сорт) – 100 г
Спосіб приготування:
- Яйця вибиваємо в миску і збиваємо вінчиком. Потім з’єднуємо їх з майонезом, сметаною, сіллю і просіяним борошном. Все ретельно перемішуємо.
- Підготуємо начинку. Для цього нарізаємо ковбасу, помідор та огірок, сир натираємо на великій тертці.
- Порожню сковороду ставимо на вогонь, наливаємо олію та залишаємо розігріватись. Коли олія почне кипіти, зменшуємо вогонь та заливаємо тісто. Поливаємо його кетчупом і викладаємо начинку. Зверху насипаємо сир.
- Все закриваємо кришкою і готуємо 10-15 хв. на середньому вогні. Коли сир добре розплавиться – страва готова.
Найкраще в цьому рецепті те, що можна залишити страву готуватись і йти займатись своїми ранковими справами. Якщо вам не подобається смак кетчупу, його можна замінити будь-яким соусом, наприклад, з консервованої квасолі.