Піца на сковороді нашвидкуруч: навіть тісто розкачувати не треба

Проста основа і будь-які інгредієнти для начинки

Якщо ви вже куштували цікаву картопляну піцу, спробуйте приготувати ледачу піцу на сковороді. Її унікальність в тому, що навіть основу не потрібно розкачувати. При цьому для начинки згодяться будь-які інгредієнти.

Рецептом, за яким тісто роблять рідким, а продукти викладають на сиру заготівлю, поділились на порталі Pixelinform. Така піца готується на сковороді з кришкою на слабкому вогні

Інгредієнти для тіста:

борошно – 9 ст. л.

яйця – 2 шт.

майонез – 4 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

олія – 1 ч. л.

Продукти для начинки:

кетчуп – 2 ст. л.

ковбаса (будь-яка) – 100 г

помідор (свіжий) – 1 шт

солоний огірок – 1 шт

сир (твердий сорт) – 100 г

Спосіб приготування:

Яйця вибиваємо в миску і збиваємо вінчиком. Потім з’єднуємо їх з майонезом, сметаною, сіллю і просіяним борошном. Все ретельно перемішуємо. Підготуємо начинку. Для цього нарізаємо ковбасу, помідор та огірок, сир натираємо на великій тертці. Порожню сковороду ставимо на вогонь, наливаємо олію та залишаємо розігріватись. Коли олія почне кипіти, зменшуємо вогонь та заливаємо тісто. Поливаємо його кетчупом і викладаємо начинку. Зверху насипаємо сир. Все закриваємо кришкою і готуємо 10-15 хв. на середньому вогні. Коли сир добре розплавиться – страва готова.

Найкраще в цьому рецепті те, що можна залишити страву готуватись і йти займатись своїми ранковими справами. Якщо вам не подобається смак кетчупу, його можна замінити будь-яким соусом, наприклад, з консервованої квасолі.