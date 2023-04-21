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Ідеальна м’ясна закуска і на стіл, і до сніданку: ніжний рулет із курячих стегенець

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий слайс до гарніру - і це вже основна страва
Такий слайс до гарніру - і це вже основна страва. Фото kulinario.me

Чудово підходить і в нарізку, і для перекусу замість ковбаси

Якщо ви вже пробували смачне печене м’ясо у вершковому маслі, приготуйте ніжний рулет з курячих стегенець. М’ясо залишається соковитим навіть через кілька днів у холодильнику.

Такий курячий рулет — ідеальний варіант як на святковий стіл, так і на будень для звичайного перекусу чи сніданку. Він дуже смачний та простий у приготуванні, повідомляє ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 5 курячих стегон
  • 0,5 ч. л. сушеного часнику
  • 2 ст. ложки діжонської гірчиці
  • 6 шматочків шинки
  • чорний перець
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Знімаємо з курячих стегон шкірку (не викидаємо) й відділяємо кістку. Можна також купити готові відділені філе зі стегна в магазині. Солимо та перчимо м’ясо, додаємо сушений часник та діжонську гірчицю. Все перемішуємо.
  2. Беремо рукав для запікання. Викладаємо на нього шкірку, яку зняли зі стегон, а зверху на неї рівномірно розкладаємо шарами м’ясо та нарізану шинку.
  3. Допомагаючи собі краями рукава, щільно загортаємо рулет й зав’язуємо краї. Перекладаємо у форму для запікання й накриваємо зверху фольгою. Готуємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 80 хвилин. Готовий рулет охолоджуємо і тільки тоді нарізаємо.

Це чудовий варіант перекусу або нарізки на святковий стіл. Чудово підійде також і для основної страви — просто приготуйте будь-який гарнір, наприклад, ідеальне картопляне пюре.

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#Рецепт #Рулет #Курятина