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Пишні та неймовірно смачні: рецепт вареників по-полтавськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Насолоджуйтесь смачними варениками з м’ясом
Насолоджуйтесь смачними варениками з м’ясом. Фото Meta.ua

Приготуйте їх — і насолода від їжі забезпечена

Вареники – традиційна українська страва, яка досі не втрачає своєї актуальності. Ними просто можна нагодувати всю сім’ю, а діти вминають їх із великою радістю.

Вареники за рецептом "Мета" готуються швидко, а начинку можна міняти на те, що знайдеться на кухні. Страва виходить ароматною та ніжною.

Як приготувати вареники по-полтавськи

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 550 г;
  • кефір — 0,5 л;
  • сода — 1 ч.л;
  • яйце – 1 шт.;
  • фарш м’ясний – 500 г;
  • цибуля;
  • морква;
  • масло рослинне;
  • Сіль, цукор, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Мінімум двічі просійте борошно.
  2. Влийте трохи теплий кефір у глибоку каструлю і додайте до нього соду, невелику кількість солі, цукру та яйце. Добре перемішайте вилкою.
  3. Порційно вливайте суміш у миску з борошном і замісіть тісто так, щоб не залишилося грудочок. Влийте в тісто 1 краплю олії. Дайте постояти близько 20 хвилин у теплому місці.
  4. Очистьте цибулю, моркву, наріжте і відправте обсмажувати до появи золотистого відтінку.
  5. Змішайте овочі з готовим м’ясним фаршем, поперчіть та посоліть залежно від свого смаку.
  6. Тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну розділіть на порційні вареники. Розкотіть їх, кожен покладете по 2 ложки начинки та защипніть краї.
  7. Кидати у воду вареники по-полтавськи потрібно в киплячу воду з невеликою кількістю солі, перцю та лавровим листом. За три хвилини страва готова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити вареники. Ми розкривали секрети, чому вони розвалюються і як цього не допустити

Теги:
#Вареники #Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома