Пишні та неймовірно смачні: рецепт вареників по-полтавськи

Приготуйте їх — і насолода від їжі забезпечена

Вареники – традиційна українська страва, яка досі не втрачає своєї актуальності. Ними просто можна нагодувати всю сім’ю, а діти вминають їх із великою радістю.

Вареники за рецептом "Мета" готуються швидко, а начинку можна міняти на те, що знайдеться на кухні. Страва виходить ароматною та ніжною.

Як приготувати вареники по-полтавськи

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 550 г;

кефір — 0,5 л;

сода — 1 ч.л;

яйце – 1 шт.;

фарш м’ясний – 500 г;

цибуля;

морква;

масло рослинне;

Сіль, цукор, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Мінімум двічі просійте борошно. Влийте трохи теплий кефір у глибоку каструлю і додайте до нього соду, невелику кількість солі, цукру та яйце. Добре перемішайте вилкою. Порційно вливайте суміш у миску з борошном і замісіть тісто так, щоб не залишилося грудочок. Влийте в тісто 1 краплю олії. Дайте постояти близько 20 хвилин у теплому місці. Очистьте цибулю, моркву, наріжте і відправте обсмажувати до появи золотистого відтінку. Змішайте овочі з готовим м’ясним фаршем, поперчіть та посоліть залежно від свого смаку. Тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну розділіть на порційні вареники. Розкотіть їх, кожен покладете по 2 ложки начинки та защипніть краї. Кидати у воду вареники по-полтавськи потрібно в киплячу воду з невеликою кількістю солі, перцю та лавровим листом. За три хвилини страва готова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити вареники. Ми розкривали секрети, чому вони розвалюються і як цього не допустити