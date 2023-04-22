Пишні та неймовірно смачні: рецепт вареників по-полтавськи
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуйте їх — і насолода від їжі забезпечена
Вареники – традиційна українська страва, яка досі не втрачає своєї актуальності. Ними просто можна нагодувати всю сім’ю, а діти вминають їх із великою радістю.
Вареники за рецептом "Мета" готуються швидко, а начинку можна міняти на те, що знайдеться на кухні. Страва виходить ароматною та ніжною.
Як приготувати вареники по-полтавськи
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 550 г;
- кефір — 0,5 л;
- сода — 1 ч.л;
- яйце – 1 шт.;
- фарш м’ясний – 500 г;
- цибуля;
- морква;
- масло рослинне;
- Сіль, цукор, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Мінімум двічі просійте борошно.
- Влийте трохи теплий кефір у глибоку каструлю і додайте до нього соду, невелику кількість солі, цукру та яйце. Добре перемішайте вилкою.
- Порційно вливайте суміш у миску з борошном і замісіть тісто так, щоб не залишилося грудочок. Влийте в тісто 1 краплю олії. Дайте постояти близько 20 хвилин у теплому місці.
- Очистьте цибулю, моркву, наріжте і відправте обсмажувати до появи золотистого відтінку.
- Змішайте овочі з готовим м’ясним фаршем, поперчіть та посоліть залежно від свого смаку.
- Тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну розділіть на порційні вареники. Розкотіть їх, кожен покладете по 2 ложки начинки та защипніть краї.
- Кидати у воду вареники по-полтавськи потрібно в киплячу воду з невеликою кількістю солі, перцю та лавровим листом. За три хвилини страва готова.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити вареники. Ми розкривали секрети, чому вони розвалюються і як цього не допустити