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Курячі стегенця у листковому тісті: простий рецепт страви, від якої неможливо відірватися

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте близьких курячими стегенцями у листковому тесті
Здивуйте близьких курячими стегенцями у листковому тесті

Неперевершений результат без метушні

Курячі ніжки у листковому тесті – оригінальна ідея подачі м’ясної страви. За рахунок запікання в тісті м’ясо залишається соковитим і м’яким, а тісто вбере в себе аромати та вийде дуже смачним.

Курячі стегенця у листковому тесті за рецептом "Патріоти України" — відмінний варіант як для прийому гостей, так і для сімейної вечері. Для приготування такої страви не потрібно багато інгредієнтів, а листкове тісто можна використовувати покупне.

Як приготувати курячі стегенця в листковому тісті

Інгредієнти:

  • листкове тісто – 500 г;
  • курячі стегна – 6 штук,
  • твердий сир – 150 грамів,
  • печериці – 400 грамів,
  • зелень — 200 грамів,
  • цибуля ріпчаста — 1 штука,
  • сіль та перець – на свій смак.

Спосіб приготування

  1. Курячі стегна злегка надрізаємо, щоб було зручно витягнути кістку. Знімаємо шкірку.
  2. Злегка відбиваємо м’ясо і натираємо його із двох сторін сіллю та перцем.
  3. Твердий сир трьом на середній тертці, дрібно ріжемо зелень і змішуємо зелень із сиром.
  4. Порізані печериці обсмажуємо із дрібно нарізаною цибулею на сухій сковороді.
  5. Викладаємо на відбите м’ясо гриби з цибулею та сир із зеленню.
  6. Згортаємо курячі стегна рулетиком і загортаємо їх у листкове тісто.
  7. Кладемо їх на лист і запікаємо у розігрітій духовці. Час випікання – не більше 30 хвилин за нормальної температури 200 градусів.
  8. Після цього вимикаємо духовку і даємо їм ще трохи дійти, поки духовка остигає.
  9. Виймаємо гарячі курячі стегенця у листковому тісті та подаємо їх на стіл.

Якщо ви любитель курячих ніжок, можна їх приготувати у клярі. Ефект на святковому столі буде приголомшливий.

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#Рецепт #Куряче м'ясо #Готуємо вдома