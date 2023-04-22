Курячі стегенця у листковому тісті: простий рецепт страви, від якої неможливо відірватися

Неперевершений результат без метушні

Курячі ніжки у листковому тесті – оригінальна ідея подачі м’ясної страви. За рахунок запікання в тісті м’ясо залишається соковитим і м’яким, а тісто вбере в себе аромати та вийде дуже смачним.

Курячі стегенця у листковому тесті за рецептом "Патріоти України" — відмінний варіант як для прийому гостей, так і для сімейної вечері. Для приготування такої страви не потрібно багато інгредієнтів, а листкове тісто можна використовувати покупне.

Як приготувати курячі стегенця в листковому тісті

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г;

курячі стегна – 6 штук,

твердий сир – 150 грамів,

печериці – 400 грамів,

зелень — 200 грамів,

цибуля ріпчаста — 1 штука,

сіль та перець – на свій смак.

Спосіб приготування

Курячі стегна злегка надрізаємо, щоб було зручно витягнути кістку. Знімаємо шкірку. Злегка відбиваємо м’ясо і натираємо його із двох сторін сіллю та перцем. Твердий сир трьом на середній тертці, дрібно ріжемо зелень і змішуємо зелень із сиром. Порізані печериці обсмажуємо із дрібно нарізаною цибулею на сухій сковороді. Викладаємо на відбите м’ясо гриби з цибулею та сир із зеленню. Згортаємо курячі стегна рулетиком і загортаємо їх у листкове тісто. Кладемо їх на лист і запікаємо у розігрітій духовці. Час випікання – не більше 30 хвилин за нормальної температури 200 градусів. Після цього вимикаємо духовку і даємо їм ще трохи дійти, поки духовка остигає. Виймаємо гарячі курячі стегенця у листковому тісті та подаємо їх на стіл.

Якщо ви любитель курячих ніжок, можна їх приготувати у клярі. Ефект на святковому столі буде приголомшливий.