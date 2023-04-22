Курячі стегенця у листковому тісті: простий рецепт страви, від якої неможливо відірватися
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Неперевершений результат без метушні
Курячі ніжки у листковому тесті – оригінальна ідея подачі м’ясної страви. За рахунок запікання в тісті м’ясо залишається соковитим і м’яким, а тісто вбере в себе аромати та вийде дуже смачним.
Курячі стегенця у листковому тесті за рецептом "Патріоти України" — відмінний варіант як для прийому гостей, так і для сімейної вечері. Для приготування такої страви не потрібно багато інгредієнтів, а листкове тісто можна використовувати покупне.
Як приготувати курячі стегенця в листковому тісті
Інгредієнти:
- листкове тісто – 500 г;
- курячі стегна – 6 штук,
- твердий сир – 150 грамів,
- печериці – 400 грамів,
- зелень — 200 грамів,
- цибуля ріпчаста — 1 штука,
- сіль та перець – на свій смак.
Спосіб приготування
- Курячі стегна злегка надрізаємо, щоб було зручно витягнути кістку. Знімаємо шкірку.
- Злегка відбиваємо м’ясо і натираємо його із двох сторін сіллю та перцем.
- Твердий сир трьом на середній тертці, дрібно ріжемо зелень і змішуємо зелень із сиром.
- Порізані печериці обсмажуємо із дрібно нарізаною цибулею на сухій сковороді.
- Викладаємо на відбите м’ясо гриби з цибулею та сир із зеленню.
- Згортаємо курячі стегна рулетиком і загортаємо їх у листкове тісто.
- Кладемо їх на лист і запікаємо у розігрітій духовці. Час випікання – не більше 30 хвилин за нормальної температури 200 градусів.
- Після цього вимикаємо духовку і даємо їм ще трохи дійти, поки духовка остигає.
- Виймаємо гарячі курячі стегенця у листковому тісті та подаємо їх на стіл.
Якщо ви любитель курячих ніжок, можна їх приготувати у клярі. Ефект на святковому столі буде приголомшливий.