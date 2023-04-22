Рецепт омлета-спагеті з шинкою та горошком: рідні з'їдять і попросять ще

Пару інгредієнтів – і страву не впізнати!

Омлет — одна з найпоширеніших страв у всьому світі. Рецептів його неймовірна безліч, а кожна господиня має свої секрети.

Сьогодні ми приготуємо смачний та ситний весняний омлет зі спагеті за рецептом Shuba. Така страва ідеально підійде для будь-якого приймання їжі. Замість шинки можна використовувати бекон, ковбасу чи сало. Можна не додавати м’ясні продукти, а просто покласти зелень і овочі — у будь-якому випадку близькі оцінять приголомшливий смак страви.

Як приготувати омлет-спагетті з шинкою та горошком

Інгредієнти на 4 порції:

олія оливкова Extra Virgin — 1 ст. л.

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.

морква – 1 шт.;

горох — 100 г;

шинка — 150 г;

спагеті — 150 г;

яйця курячі — 3 шт.;

твердий тертий сир –150 г;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду для спагеті. Тим часом розігрійте у сковороді трохи оливкової олії, потім обсмажте нарізану кубиками цибулю та моркву. Додайте зелений горошок, щіпку солі й готуйте разом кілька хвилин. Наріжте шинку і додайте на сковороду, залиште кілька секунд на вогні й вимкніть. Як тільки вода закипить, посоліть та додайте спагеті, готуйте за інструкцією. Злийте пасту аль денте на друшляк. Збийте яйця разом, посоліть і поперчіть. Сюди ж додайте тертий сир та суміш зі сковороди. Перемішайте. Тепер викладіть макарони на сковороду, що звільнилася, і заливайте яєчною сумішшю і смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку, перевертаючи омлет за допомогою кришки. Потім зніміть з вогню, наріжте на порційні шматки й подавайте.

Раніше "Телеграф" ділився основними лайфхаками приготування бездоганного омлету. Перетворіть звичайну страву на свято одним помахом руки!