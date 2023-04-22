Рецепт омлета-спагеті з шинкою та горошком: рідні з'їдять і попросять ще
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Пару інгредієнтів – і страву не впізнати!
Омлет — одна з найпоширеніших страв у всьому світі. Рецептів його неймовірна безліч, а кожна господиня має свої секрети.
Сьогодні ми приготуємо смачний та ситний весняний омлет зі спагеті за рецептом Shuba. Така страва ідеально підійде для будь-якого приймання їжі. Замість шинки можна використовувати бекон, ковбасу чи сало. Можна не додавати м’ясні продукти, а просто покласти зелень і овочі — у будь-якому випадку близькі оцінять приголомшливий смак страви.
Як приготувати омлет-спагетті з шинкою та горошком
Інгредієнти на 4 порції:
- олія оливкова Extra Virgin — 1 ст. л.
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт.
- морква – 1 шт.;
- горох — 100 г;
- шинка — 150 г;
- спагеті — 150 г;
- яйця курячі — 3 шт.;
- твердий тертий сир –150 г;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Закип’ятіть воду для спагеті.
- Тим часом розігрійте у сковороді трохи оливкової олії, потім обсмажте нарізану кубиками цибулю та моркву. Додайте зелений горошок, щіпку солі й готуйте разом кілька хвилин.
- Наріжте шинку і додайте на сковороду, залиште кілька секунд на вогні й вимкніть.
- Як тільки вода закипить, посоліть та додайте спагеті, готуйте за інструкцією. Злийте пасту аль денте на друшляк.
- Збийте яйця разом, посоліть і поперчіть. Сюди ж додайте тертий сир та суміш зі сковороди. Перемішайте.
- Тепер викладіть макарони на сковороду, що звільнилася, і заливайте яєчною сумішшю і смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку, перевертаючи омлет за допомогою кришки. Потім зніміть з вогню, наріжте на порційні шматки й подавайте.
Раніше "Телеграф" ділився основними лайфхаками приготування бездоганного омлету. Перетворіть звичайну страву на свято одним помахом руки!