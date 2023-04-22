З чим приготувати пельмені, якщо немає м’яса: топ-три чудові начинки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спробуйте так — і ви ризикуєте не повернутися до звичайних пельменів
Складно уявити людину, яка не любить пельмені. Страва за класичним рецептом завжди готується з м’ясом. Однак іноді зустрічаються зовсім незвичайні начинки, що дозволяють поглянути на звичайні пельмені з іншого боку та урізноманітнити їхній смак.
Разом з Рixelinform постараємося здивувати ваших близьких новими смаками знайомих пельменів. Читайте та спробуйте!
Як приготувати пельмені без м’яса на азійський манір
У східних країнах дуже люблять різні морепродукти, тому часто готують морські пельмені. Вибрані морепродукти слід спочатку відварити, а потім відправити в місткість із соєвим соусом та спеціями. Таке яскраве начиння точно не залишиться без вашої уваги.
Пельмені за рецептом італійських кухарів
Саме в італійців виявилася найбагатша уява щодо "пельменних" начинок. Спробуємо приготувати одну із них.
Спочатку бланшируємо томати, видаляємо шкірку і відправляємо у вигляді кубиків на сковорідку з невеликою кількістю олії, ароматних трав та солі. Томати разом із невеликими кубиками твердого сиру стануть смачною начинкою для улюбленої страви.
Пельмені з обсмаженими грибами
Саме гриби здатні замінити м’ясо завдяки своєму хімічному складу. Для приготування смачних пельменів спочатку їх треба посмажити, за бажанням – із цибулею. Окремо необхідно відварити рис і з’єднати з грибами, посолити, поперчити та покласти в тісто.
Якщо пельмені посмажити на сковороді, вийде чудова страва. Спробуйте – не пошкодуєте.