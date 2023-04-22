Приголомшливий салат із червоної капусти та яблук: простий рецепт страви, яка швидко зникне зі столу

Такий салат із задоволенням з’їдять навіть діти

Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Це може бути частиною святкового столу або частиною повсякденної їжі. Адже його так легко приготувати! Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Цей салат із червоної капусти за рецептом Shuba – просто вітамінна бомба! А із заправкою з оцту, меду, оливкової олії та гірчиці салат можна подати практично до будь-якого м’яса чи птиці.

Як приготувати салат з червоної капусти та яблук

Інгредієнти на 6 порцій:

оцет бальзамічний — 2 ст. л.;

оцет яблучний — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1/4 склянки;

яблука — 2 шт.;

сік лимона — 2 ст. л.;

червонокачанна капуста — 100 г;

волоські горіхи очищені — 3/4 склянки;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

У невеликій мисці змішайте обидва види оцту з гірчицею. Поступово вмішайте мед та оливкову олію. Яблука почистіть від серцевини та розріжте на чверті. Тонко наріжте четвертинки впоперек або невеликими шматочками. У великій мисці змішайте скибочки яблук з лимонним соком і нашатковану капусту. Додайте приготовлену медово-гірчичну заправку, перемішайте, щоб повністю покрити інгредієнти. Додайте сіль та свіжомелений чорний перець за смаком. Додайте подрібнені волоські горіхи. Охолодіть салат до подачі на стіл.

Салат особливо добре поєднується зі свинячими відбивними, рваною свининою або реберцями, смаженою свинячою вирізкою, сосисками та запеченою шинкою.