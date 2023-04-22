Секретний інгредієнт перетворить сметану на корисний майонез: рецепт цікавого соусу

Альтернатива популярному соусу

Майонез — смачний, але не найкорисніший соус, що використовується у багатьох салатах та закусках. Тут ми розповідали, як зробити його самотужки.

Але майонез зазвичай має у складі консерванти та жир. Тому логічно, що багато хто замислюється над тим, щоб замінити його у стравах. Про один із таких способів розповідає Ukr.Media. Це соус на основі сметани, "майонезним" його роблять два інгредієнти.

Інгредієнти:

Сметана — 200 г

Варене яйце — 1 шт

Гірчиця — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Беремо жовток звареного вкруту яйця. Білок не потрібен — його можна пустити у інші страви. Жовток ретельно дрібнимо, щоб з нього вийшов "порошок". Ложку не дуже гострої пастоподібної гірчиці вмішуємо разом з жовтком у сметану. Все змішуємо у окремій ємності. Можна пробити блендером — так буде простіше добитись однорідної структури. Збиваючи, слід орієнтуватись на консистенцію готового майонезу.

На відміну від майонезу, отриманий соус є більш натуральним і ніжним. Його можна використовувати у всіх стравах, наприклад, у салаті з крабовими паличками.