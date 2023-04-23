Як приготувати шашлик у банку: спробуйте — і ви більше не захочете іншого

Оригінальне приготування звичайного шашлику

Шашлик стає популярнішим у весняний та літній час, коли є найкращі умови для виїзду на природу. Але це не означає, що смачна страва з м’яса не можна приготувати і в домашніх умовах.

Приготовлена за рецептом 4lady.in.ua страва вийде дієтичною і підійде всім. Головне у приготуванні такого шашлику – промаринувати м’ясо не менше 2-х годин, додавати лише свіжі ароматні спеції та використовувати лише цілі банки. Також важливо ставити м’ясо в скляній тарі тільки в холодну духовку і вже потім включати нагрівання.

Як приготувати шашлик у банку

Інгредієнти:

куряча м’якоть – 500 гр.;

соус соєвий – 35 мл;

гілочка розмарину – 2 шт.;

паприка, прованські трави, сушені помідори, гірчиця – по 1 ч. л.;

мелений перець, сіль — по 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Очистьте м’ясо, промийте та поріжте на невеликі шматочки. Нарізку посоліть та приправте спеціями. Можна додати соєвий соус на ваш смак. Додайте гілочку свіжого або сушеного розмарину, накрийте кришкою або харчовою плівкою і відправте на кілька годин холодильник. Дерев’яні тонкі шампури відправте на 20-30 хвилин у прохолодну кип’ячену або фільтровану воду, щоб вони не вбирали рідину з м’ясної м’якоті. Замариновані шматочки м’яса акуратно по центру проткніть шпажками, не надто щільно стискаючи один одного. Опустіть 3-4 таких шампурів у літрову баночку і туди ж додайте розмаринові гілочки. Зверху щільно закрийте шаром фольги. Надішліть банку в холодну духовку, виставте температуру 200-220 градусів і залиште м’ясо на півгодини. Залиште місткість ще на 25 хвилин у вимкненій духовці, потім відкрийте дверцята та випустіть залишки гарячого повітря. Після цього витягніть банку, зніміть фольгу і дістаньте шашлик. Страва готова, смачного.

Також чудова заміна шашлику — м’ясо в мультиварці. Тільки приготуйте одразу подвійну порцію — з’їдять і не помітять!