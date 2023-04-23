Як приготувати шашлик у банку: спробуйте — і ви більше не захочете іншого
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Оригінальне приготування звичайного шашлику
Шашлик стає популярнішим у весняний та літній час, коли є найкращі умови для виїзду на природу. Але це не означає, що смачна страва з м’яса не можна приготувати і в домашніх умовах.
Приготовлена за рецептом 4lady.in.ua страва вийде дієтичною і підійде всім. Головне у приготуванні такого шашлику – промаринувати м’ясо не менше 2-х годин, додавати лише свіжі ароматні спеції та використовувати лише цілі банки. Також важливо ставити м’ясо в скляній тарі тільки в холодну духовку і вже потім включати нагрівання.
Як приготувати шашлик у банку
Інгредієнти:
- куряча м’якоть – 500 гр.;
- соус соєвий – 35 мл;
- гілочка розмарину – 2 шт.;
- паприка, прованські трави, сушені помідори, гірчиця – по 1 ч. л.;
- мелений перець, сіль — по 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Очистьте м’ясо, промийте та поріжте на невеликі шматочки.
- Нарізку посоліть та приправте спеціями. Можна додати соєвий соус на ваш смак.
- Додайте гілочку свіжого або сушеного розмарину, накрийте кришкою або харчовою плівкою і відправте на кілька годин холодильник.
- Дерев’яні тонкі шампури відправте на 20-30 хвилин у прохолодну кип’ячену або фільтровану воду, щоб вони не вбирали рідину з м’ясної м’якоті.
- Замариновані шматочки м’яса акуратно по центру проткніть шпажками, не надто щільно стискаючи один одного.
- Опустіть 3-4 таких шампурів у літрову баночку і туди ж додайте розмаринові гілочки. Зверху щільно закрийте шаром фольги.
- Надішліть банку в холодну духовку, виставте температуру 200-220 градусів і залиште м’ясо на півгодини.
- Залиште місткість ще на 25 хвилин у вимкненій духовці, потім відкрийте дверцята та випустіть залишки гарячого повітря. Після цього витягніть банку, зніміть фольгу і дістаньте шашлик. Страва готова, смачного.
Також чудова заміна шашлику — м’ясо в мультиварці. Тільки приготуйте одразу подвійну порцію — з’їдять і не помітять!