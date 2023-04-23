Улюблені пиріжки бабусі: три інгредієнти — і страва готова

Спробувавши раз, ви будете їх їсти знову і знову

Пам’ятаєте неповторний смак бабусиних пиріжків ? Сьогодні такі самі ви зможете приготувати вдома.

Пиріжки за рецептом "Бабусиних рецептів" не потребують складних інгредієнтів. А приготувати їх настільки легко, що це впорається навіть недосвідчена господиня.

Як приготувати пиріжки з картоплею та сиром

Інгредієнти:

крутий окріп – 300 мл;

сир твердий – 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

відварена картопля – 2 шт.;

борошно — 500 г.

Спосіб приготування:

Окріп посолити і додати до нього борошно. Лопаткою необхідно замісити тісто. Як тільки вода стане теплою, можна вимішувати тісто руками. Потім тісто необхідно залишити під целофановим пакетом на 10 хвилин. Розділити тісто на 10 однакових частин та сформувати з них кульки. Картоплю розім’яти у пюре. Сир треба натерти на величезну тертку. Кульки необхідно розкотити у прямокутні тонкі пласти. На частину пласта необхідно покласти начинку із сиру та картоплі. Другою частиною накрити пюре та склеїти краї пальцями. За бажанням зайве тісто з країв пиріжків можна прибрати ножем. У сковороді слід розігріти масло і викласти в нього пиріжки. Обсмажити на сильному вогні по обидва боки до золотистого кольору.

"Телеграф" раніше ділився рецепт швидких пиріжків із м’ясом. Спробувавши раз, близькі проситимуть їх постійно.