Улюблені пиріжки бабусі: три інгредієнти — і страва готова
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Спробувавши раз, ви будете їх їсти знову і знову
Пам’ятаєте неповторний смак бабусиних пиріжків ? Сьогодні такі самі ви зможете приготувати вдома.
Пиріжки за рецептом "Бабусиних рецептів" не потребують складних інгредієнтів. А приготувати їх настільки легко, що це впорається навіть недосвідчена господиня.
Як приготувати пиріжки з картоплею та сиром
Інгредієнти:
- крутий окріп – 300 мл;
- сир твердий – 100 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- відварена картопля – 2 шт.;
- борошно — 500 г.
Спосіб приготування:
- Окріп посолити і додати до нього борошно. Лопаткою необхідно замісити тісто. Як тільки вода стане теплою, можна вимішувати тісто руками. Потім тісто необхідно залишити під целофановим пакетом на 10 хвилин.
- Розділити тісто на 10 однакових частин та сформувати з них кульки.
- Картоплю розім’яти у пюре. Сир треба натерти на величезну тертку.
- Кульки необхідно розкотити у прямокутні тонкі пласти. На частину пласта необхідно покласти начинку із сиру та картоплі. Другою частиною накрити пюре та склеїти краї пальцями. За бажанням зайве тісто з країв пиріжків можна прибрати ножем.
- У сковороді слід розігріти масло і викласти в нього пиріжки. Обсмажити на сильному вогні по обидва боки до золотистого кольору.
"Телеграф" раніше ділився рецепт швидких пиріжків із м’ясом. Спробувавши раз, близькі проситимуть їх постійно.