У сто разів смачніше і дешевше за магазинний: рецепт торта всього з трьох інгредієнтів

Такий десерт можна приготувати навіть коли гості вже на підході

Солодке люблять усі, але далеко не кожна господиня готова годинами возитися на кухні заради хитромудрого торта або вишуканих тістечок. Найкращим варіантом у такому разі стануть витрати без випічки, приготування яких забирає в рази менше часу та сил.

Саме такий торт ми з вами приготуємо. За рецептом "Главреда" тісто для такого чудового десерту готувати не потрібно — замість нього ми використовуватимемо печиво. Торт виходить смачним та красивим та бюджетним. Він точно стане ідеальним варіантом для приходу гостей.

Як приготувати торт із печива зі згущеним молоком і сметаною

Інгредієнти:

печиво (пісочне) — 400 гр;

сметана 20% — 600 гр;

згущене молоко варене — 300 гр.

Спосіб приготування:

Сметану та згущене молоко збиваємо блендером або міксером до однорідного стану. Крем повинен вийти ніжно-коричневого кольору. Форму для печива змастити трохи кремом, викласти шар печива, рясно змастити кремом. Далі повторюємо шар печива та крем. Верхній шар рясно поливаємо кремом. Торт можна прикрасити горішками чи присипкою за бажанням. Десерт необхідно поставити в холодильник для просочення.

До речі, улюблений "Наполеон" також можна приготувати без випічки. За 20 хвилин у вас вийде чудовий десерт.