Десять хвилин — і страва готова: рецепт приголомшливого салату зі шпрот та буряків

Чудова страва за мінімум часу

Якщо любите класичний оселедець під шубою, але не хочете його готувати, можна спробувати схоже за складом страву. Ми сьогодні пропонуємо страву, яка на смак анітрохи не гірша, але готується набагато простіше.

Овочі для салату можна запекти в духовці, відварити, приготувати на пару або в мікрохвильовій печі. Потім залишиться лише подрібнити всі інгредієнти за допомогою терки та сформувати салат, змащуючи кожен шар інгредієнтів майонезом. Гостям така страва за порадою "Рецептів салатів" обов’язково сподобається.

Як приготувати салат зі шпротів та буряку

Інгредієнти:

консервовані шпроти — 240 г;

буряк – 470 г;

морква — 250 г;

картопля — 30 г;

цибуля ріпчаста — 100 г;

яйце куряче — 5 шт.;

майонез — 100 г;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, очистьте від шкірки, відваріть до готовності у підсоленій воді та натріть на великій тертці. Викладіть у посуд половину тертої картоплі, зверху нанесіть майонез. Цибулю очистьте від лушпиння, дрібно наріжте, рівномірно розподіліть поверх тертої картоплі. Відкрийте банку зі шпротами. Злийте масло, розімніть консерви вилкою, нанесіть поверх цибулі, змастіть майонезом. Моркву відваріть до готовності, очистьте від шкірки, подрібніть на тертці, нанесіть на цибулю, посоліть, змастіть майонезом. Зверху нанесіть варену картоплю, змастіть майонезом. Курячі яйця зваріть круто, очистьте, натріть на тертці, викладіть в салатник. Посоліть, поперчіть, змастіть майонезом. Буряки відваріть до готовності, подрібніть на великій тертці. Викладіть зверху на яйця, змастіть майонезом. Накрийте блюдо кришкою або харчовою плівкою і відправте салат холодильник мінімум на 1 годину, щоб він просочився і настоявся. Готовий салат подавайте в охолодженому вигляді, прикрасивши зеленню.

Буряк на салат можна зварити лише за 15 хвилин. За допомогою невеликої хитрості вам не доведеться довго стояти на кухні.