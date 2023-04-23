Закуска, яку зметуть зі столу: апетитні рулетики з беконом з двох інгредієнтів
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Мінімум продуктів, максимум смаку
Якщо ви вже пробували беконові рулетики з курячою печінкою, обов’язково приготуйте закуску з філе. Куряче м’ясо просочується ароматом бекону і виходить неймовірно смачним та соковитим. Простий та дуже швидкий рецепт, який точно оцінять як домашні, так і гості. Знадобиться мінімальний набір продуктів — два інгредієнти та спеції.
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 — 2 шт
- бекон – 200 г
- сіль, перець — за смаком
- паприка — за бажанням
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо дуже тонкими пластинами, шириною трохи більше кількох міліметрів. Бекон розкладаємо на обробній дошці по кілька штук, щоб шматочки накладались один на одного.
- На смужки бекону викладаємо порізане філе і додаємо на смак сіль та перець. За бажанням можна додати паприку.
- Загортаємо щільні рулетики. Якщо туго загорнути, то шпажки не знадобляться. Викладаємо рулетики на деко на шар пергаменту і відправляємо все в духовку, розігріту до 180 градусів. Час приготування — 30-35 хвилин.
Такі рулетики стануть відмінним доповненням до вечері або закускою на святковому столі. Якщо готуєтесь до прийому гостей, зверніть увагу на рецепт шарового салату "Ніч".