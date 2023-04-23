Закуска, яку зметуть зі столу: апетитні рулетики з беконом з двох інгредієнтів

Мінімум продуктів, максимум смаку

Якщо ви вже пробували беконові рулетики з курячою печінкою, обов’язково приготуйте закуску з філе. Куряче м’ясо просочується ароматом бекону і виходить неймовірно смачним та соковитим. Простий та дуже швидкий рецепт, який точно оцінять як домашні, так і гості. Знадобиться мінімальний набір продуктів — два інгредієнти та спеції.

Інгредієнти:

куряче філе — 1 — 2 шт

бекон – 200 г

сіль, перець — за смаком

паприка — за бажанням

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо дуже тонкими пластинами, шириною трохи більше кількох міліметрів. Бекон розкладаємо на обробній дошці по кілька штук, щоб шматочки накладались один на одного. На смужки бекону викладаємо порізане філе і додаємо на смак сіль та перець. За бажанням можна додати паприку. Загортаємо щільні рулетики. Якщо туго загорнути, то шпажки не знадобляться. Викладаємо рулетики на деко на шар пергаменту і відправляємо все в духовку, розігріту до 180 градусів. Час приготування — 30-35 хвилин.

Такі рулетики стануть відмінним доповненням до вечері або закускою на святковому столі. Якщо готуєтесь до прийому гостей, зверніть увагу на рецепт шарового салату "Ніч".