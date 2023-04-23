Перекус за 5 хвилин без заморочок: дешевий рецепт бутербродів
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Улюблений перекус і дітей, і дорослих
Бутерброди зі смачною начинкою — паличка-виручалочка, коли треба швидко і смачно перекусити. Якщо ви вже куштували смачну єврейську намазку, то спробуйте цікаві гарячі бутерброди.
Це смачні і трохи пікантні гарячі бутерброди. Pixelinform поділились рецептом чарівного на смак перекусу.
Інгредієнти:
- батон;
- 100 г кисломолочного сиру;
- 100 г твердого сиру;
- 1 сире яйце;
- 100 г вареної ковбаси;
- 2 зубчики часнику;
- нарубана зелень — можна обирати на ваш смак;
- спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через сито і змішуємо з яйцем і натертим на тертці твердим сиром. Додаємо сіль та чорний мелений перець, дрібку каррі, пропущений через прес часник та дрібно нарубану зелень.
- Варену ковбасу також натираємо та ретельно перемішуємо з рештою інгредієнтів. Масою, що вийшла, мажемо скибки батона, після чого на 7 хвилин ставимо їх в розігріту до 200 градусів духовку.
Це спосіб приготування ароматних бутербродів з найсмачнішою начинкою. Заваріть до них імбирного чаю — і це буде найкращий сніданок.