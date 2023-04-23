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Перекус за 5 хвилин без заморочок: дешевий рецепт бутербродів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від такої смакоти усі будуть в захваті
Від такої смакоти усі будуть в захваті. Фото 24 канал

Улюблений перекус і дітей, і дорослих

Бутерброди зі смачною начинкою — паличка-виручалочка, коли треба швидко і смачно перекусити. Якщо ви вже куштували смачну єврейську намазку, то спробуйте цікаві гарячі бутерброди.

Це смачні і трохи пікантні гарячі бутерброди. Pixelinform поділились рецептом чарівного на смак перекусу.

Інгредієнти:

  • батон;
  • 100 г кисломолочного сиру;
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 сире яйце;
  • 100 г вареної ковбаси;
  • 2 зубчики часнику;
  • нарубана зелень — можна обирати на ваш смак;
  • спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Сир перетираємо через сито і змішуємо з яйцем і натертим на тертці твердим сиром. Додаємо сіль та чорний мелений перець, дрібку каррі, пропущений через прес часник та дрібно нарубану зелень.
  2. Варену ковбасу також натираємо та ретельно перемішуємо з рештою інгредієнтів. Масою, що вийшла, мажемо скибки батона, після чого на 7 хвилин ставимо їх в розігріту до 200 градусів духовку.

Це спосіб приготування ароматних бутербродів з найсмачнішою начинкою. Заваріть до них імбирного чаю — і це буде найкращий сніданок.

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Сніданок #намазка