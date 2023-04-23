Як у Бредбері: здивуйте друзів приготовленим в домашніх умовах вином з кульбаб

Можна приготувати його вдома і смакувати довгими зимовими вечорами

Якщо ви любите дивувати друзів і підносити сюрпризи гостям, то наступний рецепт — для вас. Якщо ви вже готували варення з кульбаб, спробуйте приготувати вино, як у однойменній книжці Бредбері. Письменник описує процес приготування і називає напій "закупореним сонцем".

А ще це вино володіє цілющими властивостями. Як приготувати незвичайний, смачний та ще й корисний напій розповіли на recept.ua.

Інгредієнти:

Винні дріжджі — 1 ч.л

Апельсин — 1 шт.

Лимон - 2 шт.

Вода - 4.5 л.

Цукор - 1.5 л.

Кульбаба — 1 кг.

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно правильно підійти до збору й обробки сировини, тобто квіток кульбаби. Їх збирають обов'язково в теплу і сонячну погоду, до того ж в першій половині дня. Квіти повинні рости далеко від дороги. Майже у всіх рецептах вина з кульбаб присутні різні добавки, які значно впливають на смак напою, та й на процес бродіння теж. Адже квітка — це все-таки не ягода і не фрукт, тому потребує допоміжних інгредієнтів. Квіти загортаємо у відріз марлевої тканини, туди ж тремо лимонну і апельсинову цедру, зав'язуємо в окремий пакунок. Кладемо пакет з квітами кульбаби в каструлю, в якій вже є 4,5 літра води і варимо близько 30 хвилин. Пакет з квітами виймаємо і відціджуємо через густе сито в іншу посудину. У проціджений відвар додаємо цукор, а також сік лимонів і апельсинів разом з м'якоттю. Коли рідина охолоне і стане теплою, додаємо чайну ложку винних дріжджів і дріжджову поживну речовину. Після цього переливаємо напій в пластикове відро, щільно накриваємо кришкою і залишаємо на 2 дня. Через 2 дні наливаємо вино у винний балон з колбою для бродіння і залишаємо на місяць. Через місяць вино з кульбаб можна розливати в пляшки, в яких воно має дозрівати ще протягом декількох місяців.

Таке вино має тонкий аромат з трав’янистими нотками. А ще його, як і духмяний глінтвейн, дуже смачно пити холодними зимовими вечорами.