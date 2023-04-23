Навіть шашлик із грудки буде ніжним та соковитим: ідеальний маринад для філе, що "хакне" курку

Куряче філе у шашлику більше ніколи не буде сухим

Навіть при правильному способі приготування куряча грудка часто виходить занадто сухою. Розповідаємо про рецепт, який допоможе пом’якшити м’ясо перед запіканням з овочами, смаженням або й приготуванням на мангалі.

Pixelinform ділиться вкрай простим і доступним рецептом, який дозволить пом’якшити м’ясо. Для маринаду слід з’єднати разом прянощі.

Інгредієнти:

Куряча грудка — 700 г

Кефір — 2 склянки

Часник — 5 зубчиків

Сік лимона

Сіль

Чорний перець

Зіра

Куркума

Спосіб приготування:

З’єднуємо прянощі. Для цього ножем порубаємо часник, змішаємо його із сіллю, чорним перцем, зірою та куркумою. Цією сумішшю натираємо куряче філе. Кількість спецій можна регулювати на власний смак. Після відправляємо курячі грудки в окрему посудину і заливаємо двома склянками кефіру. За бажанням можна відправити туди ще пару ложок соку лимона. У маринаді курку залишаємо мінімум на годину. Після цього можна приступати безпосередньо до готування.

Як би ви її після цього не готували, м’ясо точно не залишиться в процесі пересохлим. Обов’язково спробуйте курку з сирним соусом.