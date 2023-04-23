Навіть шашлик із грудки буде ніжним та соковитим: ідеальний маринад для філе, що "хакне" курку
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Куряче філе у шашлику більше ніколи не буде сухим
Навіть при правильному способі приготування куряча грудка часто виходить занадто сухою. Розповідаємо про рецепт, який допоможе пом’якшити м’ясо перед запіканням з овочами, смаженням або й приготуванням на мангалі.
Pixelinform ділиться вкрай простим і доступним рецептом, який дозволить пом’якшити м’ясо. Для маринаду слід з’єднати разом прянощі.
Інгредієнти:
- Куряча грудка — 700 г
- Кефір — 2 склянки
- Часник — 5 зубчиків
- Сік лимона
- Сіль
- Чорний перець
- Зіра
- Куркума
Спосіб приготування:
- З’єднуємо прянощі. Для цього ножем порубаємо часник, змішаємо його із сіллю, чорним перцем, зірою та куркумою. Цією сумішшю натираємо куряче філе. Кількість спецій можна регулювати на власний смак.
- Після відправляємо курячі грудки в окрему посудину і заливаємо двома склянками кефіру. За бажанням можна відправити туди ще пару ложок соку лимона.
- У маринаді курку залишаємо мінімум на годину. Після цього можна приступати безпосередньо до готування.
Як би ви її після цього не готували, м’ясо точно не залишиться в процесі пересохлим. Обов’язково спробуйте курку з сирним соусом.