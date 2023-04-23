Для фанатів часнику: ця пікантна заготовка повинна бути у вас в холодильнику
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Це чудова заготовка до безлічі страв
Часникове масло – чудовий інгредієнт для безлічі страв. Ви будете в захваті, якщо вам подобається смак часнику у їжі. Його аромат підкорює одразу, а смак доповнює будь-який рецепт, наприклад, котлети по-київськи.
Якщо ви полюбляєте готувати з травами та смаками, то цей рецепт саме для вас. Ним поділились на порталі novograd.city.
Інгредієнти:
- упаковка масла;
- столова ложка давленого часнику;
- прованські або інші трави (кількість регулюємо до своїх вподобань);
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно повинне бути м'яким. Ретельно перемішуємо масло з часником.
- Додаємо прованські трави і ще раз добре перемішуємо. У процесі солимо та перчимо до смаку. За бажанням на цьому етапі можна додати інші улюблені спеції. Масло слід перемішувати доти, доки всі інгредієнти добре не поєднаються.
Часникове масло ставимо у холодильник до повного застигання. Потім його можна додавати замість звичайного вершкового масла у страви, наприклад у картопляне пюре, або просто використовувати для бутербродів.