Простіше не буває: рецепт приголомшливих часникових грінок до супу

Пару помахів руки — і страва готова

У простому і зрозумілому варіанті, грінки з часником — це лише обсмажений хліб, натертий часником. Все, що додається до нього потім, винятково ваше бажання та фантазія.

У цьому рецепті грінки приготовані досить незвичайним способом. Shuba пропонує для м’якшого, солодкого та ненав’язливого присмаку запекти цілі головки часнику в духовці, а вже потім повторити класичний рецепт.

Як приготувати часникові грінки до супу

Інгредієнти на 4 порції:

французький багет — 1 шт.;

часник, головка — 4 шт.;

масло вершкове — 120 г;

петрушка — 8 г;

оливкова олія — 25 мл;

перець чилі, пластівці — 3 г;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Зріжте з кожної головки часнику верхівку, збризкайте оливковою олією і приправте сіллю. Загорніть головки у фольгу, покладіть на лист і запікайте в духовці при температурі 200 ºC приблизно одну годину. Помийте і дрібно наріжте петрушку. Покладіть у миску розм’якшене масло, петрушку та пластівці чилі. Коли часник випечеться та охолоне, видавіть м’якоть в олію. Заправте сіллю та перемішайте в однорідну пасту. Наріжте багет на скибочки. Змастіть їх з обох боків часниковою масою. Запікайте грінки при температурі 200 ºC 8-10 хвилин, поки хліб не стане золотистим. Насолоджуйтесь чудовим смаком!

Подавати можна з улюбленим супом чи борщем. Смачного.