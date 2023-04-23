Простіше не буває: рецепт приголомшливих часникових грінок до супу
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Пару помахів руки — і страва готова
У простому і зрозумілому варіанті, грінки з часником — це лише обсмажений хліб, натертий часником. Все, що додається до нього потім, винятково ваше бажання та фантазія.
У цьому рецепті грінки приготовані досить незвичайним способом. Shuba пропонує для м’якшого, солодкого та ненав’язливого присмаку запекти цілі головки часнику в духовці, а вже потім повторити класичний рецепт.
Як приготувати часникові грінки до супу
Інгредієнти на 4 порції:
- французький багет — 1 шт.;
- часник, головка — 4 шт.;
- масло вершкове — 120 г;
- петрушка — 8 г;
- оливкова олія — 25 мл;
- перець чилі, пластівці — 3 г;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Зріжте з кожної головки часнику верхівку, збризкайте оливковою олією і приправте сіллю. Загорніть головки у фольгу, покладіть на лист і запікайте в духовці при температурі 200 ºC приблизно одну годину. Помийте і дрібно наріжте петрушку.
- Покладіть у миску розм’якшене масло, петрушку та пластівці чилі. Коли часник випечеться та охолоне, видавіть м’якоть в олію. Заправте сіллю та перемішайте в однорідну пасту.
- Наріжте багет на скибочки. Змастіть їх з обох боків часниковою масою. Запікайте грінки при температурі 200 ºC 8-10 хвилин, поки хліб не стане золотистим. Насолоджуйтесь чудовим смаком!
Подавати можна з улюбленим супом чи борщем. Смачного.