Дієтологи рекомендують: найкорисніший сніданок на швидку руку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найкращий сніданок, який можна їсти хоч щодня
Дієтологи стверджують, що найкращі сніданки — це крупи, такі як правильно зварена гречка, з вареним або печеним м’ясом. Але найкорисніша страва, яка запустить організм і забезпечить продуктивний день — омлет. Особливо якщо додати до нього овочі.
Разом з Ukr.Media розповідаємо про смачний і нескладний рецепт омлету з начинкою. Він швидко готується на сковороді.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 помідора
- 70 грамів сметани
- 20 мілілітрів молока
- 5 грамів вершкового масла
- дрібка солі
- 40 грамів тертого сиру
- 10 грамів свіжої зелені (кріп і петрушка)
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбиваємо підготовлені яйця, додаємо молоко. Суміш злегка збиваємо вінчиком.
- Сковороду розігріваємо, викладаємо підготовлене вершкове масло. Виливаємо на гарячу сковороду омлет, зменшуємо вогонь до мінімуму і накриваємо кришкою. Тепер маємо три хвилини на підготовку начинки.
- У глибоку миску висипаємо натертий сир і зелень. Нарізаємо помідори кубиками. Все заправляємо сметаною і ретельно перемішуємо.
- Пропечений з одного боку омлет перевертаємо і викладаємо на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною омлету накриваємо начинку і одразу накриваємо кришкою.
- Продовжуємо готувати на маленькому вогні доти, доки сир у начинці не розплавиться.
Такий омлет подається гарячим. Зваріть до нього кави в джезві — ми розповідали, як її правильно готувати.