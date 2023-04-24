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Дієтологи рекомендують: найкорисніший сніданок на швидку руку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Омлет за цим рецептом - ідеальний сніданок
Омлет за цим рецептом - ідеальний сніданок. Фото delo-vcusa.ru

Найкращий сніданок, який можна їсти хоч щодня

Дієтологи стверджують, що найкращі сніданки — це крупи, такі як правильно зварена гречка, з вареним або печеним м’ясом. Але найкорисніша страва, яка запустить організм і забезпечить продуктивний день — омлет. Особливо якщо додати до нього овочі.

Разом з Ukr.Media розповідаємо про смачний і нескладний рецепт омлету з начинкою. Він швидко готується на сковороді.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 1 помідора
  • 70 грамів сметани
  • 20 мілілітрів молока
  • 5 грамів вершкового масла
  • дрібка солі
  • 40 грамів тертого сиру
  • 10 грамів свіжої зелені (кріп і петрушка)

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску розбиваємо підготовлені яйця, додаємо молоко. Суміш злегка збиваємо вінчиком.
  2. Сковороду розігріваємо, викладаємо підготовлене вершкове масло. Виливаємо на гарячу сковороду омлет, зменшуємо вогонь до мінімуму і накриваємо кришкою. Тепер маємо три хвилини на підготовку начинки.
  3. У глибоку миску висипаємо натертий сир і зелень. Нарізаємо помідори кубиками. Все заправляємо сметаною і ретельно перемішуємо.
  4. Пропечений з одного боку омлет перевертаємо і викладаємо на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною омлету накриваємо начинку і одразу накриваємо кришкою.
  5. Продовжуємо готувати на маленькому вогні доти, доки сир у начинці не розплавиться.

Такий омлет подається гарячим. Зваріть до нього кави в джезві — ми розповідали, як її правильно готувати.

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#Рецепт #Омлет #Сніданок