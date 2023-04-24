Дієтологи рекомендують: найкорисніший сніданок на швидку руку

Найкращий сніданок, який можна їсти хоч щодня

Дієтологи стверджують, що найкращі сніданки — це крупи, такі як правильно зварена гречка, з вареним або печеним м’ясом. Але найкорисніша страва, яка запустить організм і забезпечить продуктивний день — омлет. Особливо якщо додати до нього овочі.

Разом з Ukr.Media розповідаємо про смачний і нескладний рецепт омлету з начинкою. Він швидко готується на сковороді.

Інгредієнти:

3 яйця

1 помідора

70 грамів сметани

20 мілілітрів молока

5 грамів вершкового масла

дрібка солі

40 грамів тертого сиру

10 грамів свіжої зелені (кріп і петрушка)

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбиваємо підготовлені яйця, додаємо молоко. Суміш злегка збиваємо вінчиком. Сковороду розігріваємо, викладаємо підготовлене вершкове масло. Виливаємо на гарячу сковороду омлет, зменшуємо вогонь до мінімуму і накриваємо кришкою. Тепер маємо три хвилини на підготовку начинки. У глибоку миску висипаємо натертий сир і зелень. Нарізаємо помідори кубиками. Все заправляємо сметаною і ретельно перемішуємо. Пропечений з одного боку омлет перевертаємо і викладаємо на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною омлету накриваємо начинку і одразу накриваємо кришкою. Продовжуємо готувати на маленькому вогні доти, доки сир у начинці не розплавиться.

Такий омлет подається гарячим. Зваріть до нього кави в джезві — ми розповідали, як її правильно готувати.